Ter Stegen se une a Ajax cedido por Barcelona para llamar la atención de Klopp

El arquero alemán Marc-André ter Stegen se incorporó el martes al Ajax de Ámsterdam tras ser cedido por el Barcelona, con el objetivo de reactivar su carrera en la selección nacional con el nuevo entrenador Jürgen Klopp.

Ajax informó que Ter Stegen, de 34 años, firmó un acuerdo por una temporada que lo reúne con Míchel Sánchez, el nuevo entrenador del histórico club.

Ter Stegen tuvo una complicada 12da temporada con el Barcelona y en enero se marchó cedido al vecino catalán Girona que era dirigido por Míchel.

Después de tres Copas del Mundo consecutivas como suplente de Manuel Neuer, incluido el título de 2014, Ter Stegen no fue convocado para una cuarta este verano. Alemania quedó eliminada en los dieciseisavos de final ante Paraguay.

Ter Stegen disputó el último de sus 44 partidos con Alemania en junio de 2025, en la fase final de la Liga de Naciones.

“Marc tiene un historial sobresaliente y sus cualidades son ampliamente reconocidas”, indicó Jordi Cruijff, director técnico de Ajax, en un comunicado.

Ter Stegen es el segundo internacional alemán que se incorpora al club de Ámsterdam, que busca recuperarse de una caótica temporada que le dejó rezagado al quinto puesto de la Eredivisie neerlandesa.

Julian Brandt firmó la semana pasada un contrato de tres años como agente libre, después de que expirara su vínculo con Borussia Dortmund.

Ajax compite en las rondas de clasificación de la Conference League, el tercer torneo europeo, y recibe al club irlandés Shelbourne el viernes en el partido de ida.

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