El primera base Nick Kurtz gana el premio al Novato del Año de la Liga Americana

El toletero de los Atléticos, Nick Kurtz, es el ganador unánime del premio al Novato del Año de la Liga Americana después de completar una impresionante temporada al bate.

Kurtz, de 22 años, bateó para .290 con 36 jonrones, 86 carreras impulsadas y un OPS de 1.002 en 117 juegos este año. El primera base se convirtió en el octavo novato desde 1901 en terminar con un OPS superior a 1.000 mientras hacía al menos 400 apariciones en el plato.

El compañero de equipo de los A's, Jacob Wilson, fue segundo en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América que se anunció el lunes por la noche. El jardinero de los Medias Rojas, Roman Anthony, fue tercero.

El receptor de los Bravos, Drake Baldwin; el lanzador de los Cachorros, Cade Horton; y el infielder de los Cerveceros, Caleb Durbin, son los finalistas para el premio al Novato del Año de la Liga Nacional.

Cada Novato del Año recibe 750.000 de un fondo de bonificación previo al arbitraje, y cada segundo lugar recibe 500.000.

El Manager del Año de cada liga se anunciará el martes, seguido por los ganadores del premio Cy Young el miércoles.

Kurtz, de 22 años, brilló en la Universidad de Wake Forest antes de ser seleccionado por los A's con la cuarta elección en el draft amateur de 2024. El toletero de 1,95 metros de estatura comenzó esta temporada en las ligas menores, pero conectó un sencillo impulsor en su primer turno al bate en las Grandes Ligas el 23 de abril contra Texas.

Fue un indicio de lo que vendría.

Conectó un cuadrangular en solitario contra el relevista de los Dodgers, J.P. Feyereisen, para su primer jonrón en las mayores el 13 de mayo. Pegó cuatro vuelacercas más en un lapso de cuatro días ese mismo mes, incluyendo su primer juego de múltiples jonrones en su carrera el 21 de mayo contra los Angelinos.

Tuvo su actuación más destacada el 25 de julio en Houston, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas y el primer novato en conectar cuatro jonrones en un solo juego. Se fue de 6-6 con ocho carreras impulsadas mientras igualaba un récord de la MLB con 19 bases totales.

Wilson, de 23 años, también tuvo una temporada de novato fantástica para los Atléticos, al batear para .311 con 13 jonrones y 63 carreras impulsadas. Fue el campocorto titular de la Liga Americana en el Juego de Estrellas.

Anthony, de 21 años, hizo su debut en las Grandes Ligas el 9 de junio. Bateó para .292 con ocho jonrones y 32 carreras impulsadas en 71 juegos con Boston antes de que su temporada se viera interrumpida por una lesión en el oblicuo.