Ben Johnson vuelve a casa en Carolina del Norte con los Bears

El entrenador de los Bears de Chicago, Ben Johnson, pasará la Semana 1 en un territorio familiar.

Los Bears enfrentarán a los Panthers de Carolina el domingo. Johnson, de 40 años, creció en Asheville y fue quarterback sin beca en la Universidad de Carolina del Norte, donde obtuvo títulos en matemáticas y ciencias de la computación.

Por supuesto, el exigente Johnson está un poco demasiado ocupado como para apreciar el momento. Comentó que el viaje probablemente significa más para su esposa, Jessica, que para él.

“Ella ha hecho algunos comentarios y tú dices: ‘Chica, tú haz lo que quieras hacer. Yo estoy bien’”, indicó Johnson el viernes, con una sonrisa.

“En realidad, el momento más ocupado de mi semana es el sábado y la mañana del domingo, así que no tengo mucho tiempo para pensar en eso. En los viajes de visitante, estoy como lleno de reuniones, ya sabes, de principio a fin, lo cual está bien. Es mi proceso, lo que me deja listo para el día del partido, y cada quien es un poco diferente”.

Al preguntársele por los Panthers con los que creció, Johnson mencionó a Julius Peppers, Jake Delhomme y Muhsin Muhammad. También tiene una conexión con el apoyador del Salón de la Fama Luke Kuechly; fue entrenador asistente en Boston College durante la etapa de Kuechly en esa universidad.

“Verlo ir a Carolina y tener la carrera que tuvo, y todavía el impacto que está teniendo ahora mismo, entrar al Salón de la Fama y todo eso, es bastante genial de ver. Sí, tengo muchos favoritos allí”, comentó Johnson.

Johnson asumió el mando de Chicago en enero de 2025. Los Bears perdieron sus primeros dos partidos y luego ganaron cuatro seguidos rumbo a una marca de 11-6 y al primer título de la NFC Norte de la franquicia desde 2018. Liderados por el mariscal de campo Caleb Williams, los Bears establecieron un récord de la NFL con siete victorias tras ir perdiendo en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario, incluido un emocionante duelo contra Green Bay en la ronda de comodines.

Mientras Johnson reflexionaba sobre el camino de regreso a los playoffs y una participación más larga en la postemporada, examinó más de cerca cómo aplicar el éxito del equipo al final de los partidos al cierre de la primera mitad.

“Creo que el gran salto que nos encantaría dar es en las situaciones al final de la mitad”, señaló. “Simplemente encontrar la manera de anotar algunos puntos antes del descanso y limitar las series de respuesta que pueden venir después. Eso ha sido algo de lo que hemos hablado desde la primavera y durante todo el campamento. Veremos si podemos hacerlo realidad o no”.

Ese análisis incluyó que Johnson revisara sus propias decisiones en esas situaciones.

“Ahí es donde empieza: te cuestionas a ti mismo y si tomaste o no las decisiones correctas”, explicó. “Si estás ayudando a que los muchachos se desmarquen o estás ayudando a la protección de pase o lo que sea, asegurarte de que estás haciendo tu parte”.

Johnson está monitoreando un par de lesiones de cara al debut. El receptor abierto Rome Odunze (distensión en la pantorrilla derecha), el mariscal de campo suplente Tyson Bagent (espalda) y el profundo Xavier Woods (ingle) figuraban como cuestionables el viernes.

Odunze ha estado limitado en los entrenamientos toda la semana, pero dijo que está listo para jugar.

“Dudo que yo sea cuestionable”, afirmó Odunze. “Sé que hay una manera en que cada quien maneja las cosas, pero me siento bastante bien. Estuve ahí afuera hoy. Planeo jugar”.

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