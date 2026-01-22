Stay up to date with notifications from The Independent

El legado de Leonardo da Vinci ilumina los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina con dos pebeteros

Dos pebeteros para los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina rendirán homenaje a Leonardo da Vinci.

“Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, dos pebeteros (en Milán y Cortina d’Ampezzo) se encenderán y apagarán simultáneamente en dos ubicaciones diferentes”, destacaron los organizadores en un comunicado.

El diseño ha sido revelado y es una estructura similar al sol que se inspira en los intrincados patrones de nudos de Da Vinci. El célebre artista e inventor pasó casi 25 años de su vida en Milán y muchas de sus obras más famosas se remontan al tiempo que pasó en la ciudad.

Los pebeteros han sido diseñados para abrirse y cerrarse, con un diámetro que se expande de 3,1 a 4,5 metros, y sostendrán la llama olímpica en su núcleo, encerrada en un contenedor de vidrio y metal.

El pebetero en Milán estará en el Arco della Pace de la ciudad, mientras que en Cortina estará en la Piazza Dibona.

Se encenderán simultáneamente durante la ceremonia de inauguración del 6 de febrero y se apagarán el 22. Arderán con la llama paralímpica del 6 al 15 de marzo.

También habrá un espectáculo especial de tres a cinco minutos de duración, cada hora en el pebetero de Milán por las noches durante los Juegos Olímpicos.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

