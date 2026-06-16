El lanzador Ron Marinaccio recibe 3 juegos de suspensión por golpear a Gunnar Henderson

El lanzador de San Diego Ron Marinaccio recibió una suspensión de tres juegos y una multa cuyo monto no fue revelado por golpear a Gunnar Henderson, jugador de Baltimore, poco antes del final de la victoria de los Padres por 9-3 sobre los Orioles el sábado.

Michael Hill, vicepresidente sénior de operaciones en el terreno de juego de las Grandes Ligas de Béisbol, concluyó que Marinaccio golpeó intencionalmente a Henderson con el lanzamiento.

El mánager de los Padres, Craig Stammen, fue suspendido un juego y multado con una cantidad no revelada en relación con esa misma jugada, anunció Hill.

Mientras Stammen optó por cumplir su suspensión la noche del lunes, cuando San Diego visitó a San Luis, Marinaccio decidió apelar. Hill indicó que Marinaccio podrá seguir jugando hasta que concluya el proceso de apelación.

Marinaccio golpeó a Henderson con el primer lanzamiento de un turno al bate, que ocurrió con dos outs en la parte baja de la novena entrada y San Diego arriba por seis.

Marinaccio fue expulsado, y el piloto Craig Stammen salió a discutir y también se fue del partido antes del último out.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes