El jonrón dentro del parque de Spencer Steer impulsa triunfo de Rojos 7-2 ante Rockies

Spencer Steer conectó dos jonrones, incluido uno dentro del parque, Brady Singer permitió cuatro hits en siete sólidas entradas, y los Rojos de Cincinnati vencieron la noche del viernes por 7-2 a los Rockies de Colorado.

Steer y el venezolano Eugenio Suárez conectaron jonrones consecutivos en la sexta entrada y el dominicano Elly De La Cruz pegó tres sencillos y un jonrón por los Rojos.

Singer (4-9) ponchó a seis y permitió dos carreras para su quinta apertura de calidad.

De La Cruz abrió con un sencillo y Sal Stewart lo impulsó con un doble para darle a los Rojos una ventaja de 1-0 tras una entrada.

Cuatro lanzamientos después, Suárez envió uno de 415 pies al jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 4-1.

Steer conectó su jonrón dentro del parque en la octava. Envió la pelota hasta la barda en el jardín derecho-central, donde dio un bote extraño. El tiro de relevo al plato se le escapó al receptor de los Rockies, Hunter Goodman, y Steer se deslizó para anotar.

El abridor de los Rockies, Gabriel Hughes (0-1), ponchó a seis en 5 1/3 entradas, al permitir cinco hits y dos carreras. El boricua Willi Castro se fue de 4-2 con un jonrón.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes