El japonés Rintaro Sasaki firmará con Marlins y renuncia a su carrera en Japón

El toletero japonés Rintaro Sasaki firmará con los Marlins de Miami y renunciará a una carrera profesional en su país.

Los Marlins seleccionaron a Sasaki procedente de Stanford en la octava ronda del draft amateur de las Grandes Ligas la semana pasada, pero los Fukuoka SoftBank Hawks también lo eligieron en la primera ronda del draft de la Nippon Professional Baseball.

La difícil decisión hizo que Sasaki contuviera las lágrimas durante una conferencia de prensa en su ciudad natal el domingo.

“Más que nadie, creo que entiendo mis propias limitaciones y cuánto necesito todavía mejorar”, admitió Sasaki. “Aunque este camino al final resulte ser la elección equivocada, no quiero vivir con arrepentimientos. En lugar de definir mi vida por si tengo éxito o fracaso, quiero definirla por si tuve el valor de asumir un desafío. Con esa convicción en mente, finalmente decidí seguir este camino”.

Sasaki jugó bajo las órdenes de Toru, el padre de la superestrella japonesa Shohei Ohtani, y es el líder histórico de jonrones en secundaria en Japón, con 140. Causó sensación al salir del sistema escolar, al decidir no participar en el draft de la liga nipona para jugar en Stanford.

El primera base, de 21 años, disputó dos temporadas en Stanford, con promedio de .262, 16 jonrones y 47 carreras impulsadas como sophomore el año pasado.

“Dudé una y otra vez con esta decisión hasta el final”, añadió. “Desde que elegí asistir a Stanford, siempre he tenido un fuerte deseo de desafiarme en Estados Unidos. Al final, ese deseo se impuso. Sentí que quería ver hasta dónde podía llegar poniéndome a prueba en América, y esa sensación se volvió más fuerte que cualquier otra cosa”.

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