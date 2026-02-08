Meloni condena acciones contra los Juegos Olímpicos y llama a manifestantes 'enemigos de Italia'

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó las recientes protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y el presunto sabotaje de la infraestructura ferroviaria, calificando el domingo a los responsables como “enemigos de Italia y de los italianos”.

“Se manifiestan 'contra los Juegos Olímpicos', provocando que estas imágenes terminen en televisores de todo el mundo. Después, otros cortan los cables ferroviarios para evitar que los trenes salgan”, dijo Meloni en un comunicado en Facebook, agregando que miles de italianos están trabajando para que los Juegos se desarrollen sin problemas, muchos de los cuales son voluntarios.

“Solidaridad, una vez más, con la policía, la ciudad de Milán y todos aquellos que verán su trabajo socavado por estas bandas de criminales”, añadió.

El Ministerio de Transporte de Italia informó que ha abierto una investigación por terrorismo debido al sabotaje sincronizado de las líneas ferroviarias en el norte de Italia el sábado. El ministerio no proporcionó detalles, pero dijo que buscaría millones de euros en compensación de los perpetradores. Miles de pasajeros se vieron afectados por los retrasos.

En Milán, la policía italiana lanzó gases lacrimógenos y un cañón de agua el sábado por la noche contra decenas de manifestantes que lanzaron petardos e intentaron acceder a una autopista cerca de una sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. La breve confrontación se produjo al final de una marcha pacífica de miles de personas contra el impacto ambiental de los Juegos y la presencia de agentes estadounidenses en Italia.

El enfrentamiento se produce días después de que el gobierno de Meloni aprobara un decreto de seguridad que permite a la policía detener a personas hasta por 12 horas cuando hay motivos razonables para creer que pueden actuar como agitadores y perturbar protestas pacíficas. Legisladores de la oposición criticaron la medida como un ataque a la libertad de expresión.

La protesta pacífica es legítima, pero “trazamos una línea en la violencia”, dijo el portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, durante la sesión informativa diaria del COI. “Eso no tiene lugar en los Juegos Olímpicos”.

La policía el sábado contuvo a los manifestantes violentos, que parecían intentar llegar al pabellón de hockey sobre hielo olímpico de Santagiulia, después del enfrentamiento. Para entonces, la protesta pacífica más grande, que incluía familias con niños pequeños y estudiantes, se había dispersado.

En la numerosa manifestación, que la policía dijo que contaba con 10,000 personas, la gente llevó recortes de cartón para representar árboles talados para construir la nueva pista de bobsleigh en Cortina. Un grupo de bailarines actuó al ritmo de tambores. Hubo música desde un camión que lideraba la marcha, una de ellas un himno lleno de improperios contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, o ICE.

Antes, un grupo de manifestantes enmascarados había lanzado bombas de humo y petardos en un puente con vista a un sitio de construcción a unos 800 metros (media milla) de la Villa Olímpica que alberga a alrededor de 1.500 atletas.

La manifestación coincidió con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a Milán como jefe de la delegación estadounidense. Vance y su familia visitaron "La Última Cena" de Leonardo da Vinci en el centro de la ciudad, lejos de la protesta, que también era contra el despliegue de agentes de ICE para proporcionar seguridad a la delegación estadounidense.

Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una unidad de ICE que se enfoca en delitos transfronterizos, frecuentemente envía a sus oficiales a eventos en el extranjero como los Juegos Olímpicos para ayudar con la seguridad. El brazo de ICE a la vanguardia de la represión de la inmigración en Estados Unidos se conoce como Operaciones de Ejecución y Remoción, y no hay indicios de que sus oficiales estén siendo enviados a Italia.

La manifestación del sábado siguió a otra la semana pasada, cuando cientos protestaron contra el despliegue de agentes de ICE.

