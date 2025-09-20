Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

El inicio perfecto de la Juventus en la Serie A termina con empate ante Hellas Verona

AP Noticias
Sábado, 20 de septiembre de 2025 15:47 EDT
ITALIA-LIGA
ITALIA-LIGA (AP)

El inicio perfecto de la Juventus en la Serie A terminó en un empate el sábado 1-1 contra el Hellas Verona.

Aun así, la Bianconeri se colocó en el primer lugar en solitario, un punto por delante del campeón defensor Napoli, que el lunes recibirá al recién ascendido Pisa.

Francisco Conceicao adelantó a la Juventus a los 19 minutos después de driblar alrededor de los defensores y luego disparar desde el borde del área.

Pero una mano de Joao Mario llevó a un penal para el Verona que fue convertido por Gift Orban antes del descanso.

El Verona pensó que había anotado el gol de la victoria con un disparo de Suat Serder a los 67 minutos tras un tiro de esquina, pero fue anulado por fuera de juego tras revisar el VAR.

Relacionados

Más tarde, el AC Milan estaba visita al invicto Udinese.

Horas antes, el Bologna remontó un gol en contra para vencer 2-1 al visitante Genoa con un penal de Riccardo Orsolini nueve minutos en el tiempo de descuento.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in