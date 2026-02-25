El gerente general de Steelers aguarda una decisión más rápida de Rodgers este año

Aaron Rodgers sigue indeciso sobre si regresará para una 22ª temporada en la NFL. Pero los Steelers de Pittsburgh esperan tener esta vez más pronto un panorama claro sobre la situación de su mariscal de campo.

El gerente general Omar Khan manifestó que no tiene en mente una fecha límite para determinar si el equipo tendrá que buscar otro quarterback. Aunque Rodgers pospuso el retiro el año pasado a fin de jugar para el entrenador Mike Tomlin, la contratación de Mike McCarthy como sucesor ha aumentado la posibilidad de que Rodgers regrese.

Después de todo, Rodgers jugó 13 temporadas para McCarthy con los Packers.

“Él sabe cómo nos sentimos, y nosotros sabemos cómo se siente él con respecto a nosotros.", dijo Khan en el evento “combine” de cazatalentos de la liga en Indianapolis. "Hay un respeto mutuo”.

Tras ser dado de baja por los Jets de Nueva York, Rodgers sostuvo conversaciones serias con los Vikings de Minnesota antes de que decidieran seguir adelante con J.J. McCarthy el año pasado. Rodgers finalmente esperó hasta junio para unirse a los Steelers.

Pittsburgh conquistó la División Norte de la Conferencia Americana con marca de 10-7, pero perdió su séptimo partido consecutivo de playoffs desde la temporada 2016.

“Creo que las circunstancias son un poco diferentes, pero por las conversaciones que tuvimos, pienso que ninguna de las dos partes quiere que esto se prolongue como lo hicimos el año pasado”, dijo Khan.

Los Steelers siguen teniendo en alta estima Will Howard, su selección de sexta ronda del draft de 2025,, quien pasó la mayor parte de su temporada de novato en la lista de reservas lesionados.

“Todos estamos buscando al próximo jugador franquicia, el tipo que será nuestro mariscal de campo durante los próximos 10 o 15 años.", indicó Khan "Podría ser Will. No lo sabemos. Estamos entusiasmados por trabajar con Will”.

______

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes