El futuro de Jaylen Brown sigue incierto tras el traspaso de Giannis al Heat

Por ahora, Jaylen Brown es miembro de los Celtics de Boston.

Pero no está claro cuánto tiempo seguirá siendo así después de que se mencionara el nombre del Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024 como parte de la posible oferta de traspaso de Boston a Milwaukee por Giannis Antetokounmpo.

La oferta por la estrella de los Bucks, que según reportes incluía a Brown y un par de selecciones de primera ronda del draft, no fue suficiente para superar la propuesta de Miami de cuatro selecciones de primera ronda, una de segunda ronda y varios jugadores, incluido Tyler Herro, Sexto Hombre del Año de la NBA en 2022.

Brown publicó un video en Twitch el lunes, antes de que Antetokounmpo fuera finalmente traspasado al Heat, en el que describió su estado de ánimo.

“A toda la gente que ha dudado de mí, que quiere que haga esto o que me quiere, me están convirtiendo en un monstruo”, afirmó Brown.

Esto ha dejado un ambiente de incertidumbre alrededor de la organización de los Celtics, apenas dos años después de ganar el décimo octavo campeonato de la NBA de la franquicia.

¿Por qué está molesto Brown?

Brown ha hablado en años anteriores sobre cómo se ha sentido irrespetado tanto por los medios como por personas alrededor de la liga por lo que ha logrado durante su carrera.

Aunque se llevó los honores de las finales de la Conferencia Este y de las Finales de la NBA durante la más reciente carrera de campeonato de los Celtics, quedó fuera del roster de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego, esta temporada, con Jayson Tatum disputando apenas 16 partidos en la temporada regular mientras se rehabilitaba de una rotura del tendón de Aquiles, Brown promedió máximos de su carrera en puntos (28,7), rebotes (6,9) y asistencias (5,1), y terminó sexto en la votación al MVP.

Esta tampoco es la primera vez que el nombre de Brown aparece en conversaciones de traspaso. Anteriormente se rumoreó que formaba parte de múltiples intentos por Kevin Durant, el más reciente en 2022, antes de que Durant fuera finalmente traspasado de Brooklyn a Phoenix.

¿Qué sigue para los Celtics?

Eso también se desconoce. La creencia general es que el presidente de operaciones de baloncesto de Boston, Brad Stevens, tenía un plan de contingencia si la búsqueda de Antetokounmpo por parte del equipo no daba resultados.

Ahora hay mucho en juego de cara al draft de la NBA el martes por la noche, que marca el inicio no oficial del movimiento de jugadores en la temporada baja.

A Brown todavía le quedan tres temporadas y cerca de 182 millones de dólares de lo que entonces fue un contrato supermáximo récord de cinco años y 304 millones de dólares que firmó en 2023.

Es elegible para firmar una extensión de dos años de ese contrato por un valor de alrededor de 140 millones de dólares el 26 de julio.

Eso dirá mucho sobre cuán dispuestos están los Celtics a comprometer más años con el veterano de 10 temporadas, que tendrá 30 años cuando comience la próxima campaña.

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