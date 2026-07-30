El fútbol inglés endurece sanciones contra la discriminación

El comportamiento discriminatorio en el fútbol inglés podría castigarse con suspensiones de al menos 10 partidos.

La Asociación de Fútbol de Inglaterra confirmó el jueves planes para endurecer las sanciones por incidentes relacionados con la raza, la religión y la orientación sexual.

Bajo nuevas directrices, las comisiones reguladoras estarán obligadas a imponer una suspensión de al menos 10 encuentros en los casos que se consideren “infracciones agravadas” por mala conducta.

Estas infracciones implican una “referencia expresa o implícita” al origen étnico, el color, la raza, la nacionalidad, la religión, las creencias, el sexo, el género, la reasignación de género, la orientación sexual y la discapacidad.

“Son necesarias medidas reforzadas para abordar esta conducta aborrecible”, dijo la FA.

Los factores atenuantes podrían dar lugar a suspensiones de más o menos de 10 partidos.

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