El exdelantero inglés Danny Welbeck se une al Chelsea procedente del Brighton

Chelsea continua su campaña de fichajes de pretemporada al contratar el sábado al exinternacional inglés Danny Welbeck, procedente del rival de la Liga Premier Brighton.

El delantero de 35 años, que ha disputado 42 partidos con su selección, viajará directamente a Hong Kong para incorporarse al equipo de Xabi Alonso y a sus nuevos compañeros en la gira de pretemporada.

“Cuando te enteras del interés de Chelsea, es algo que te llena de un orgullo inmenso”, admitió Welbeck, quien firmó un contrato de dos años. “Conociendo la historia de Chelsea, es un club que quiere ganar trofeos y está empujando para lograrlo en cada temporada”.

“Me siento realmente honrado de llegar a un club de esta magnitud en lo que parece un momento muy emocionante”, añadió. “Tengo ese fuego en el estómago y estoy listo para darlo todo por este club para que todos en Chelsea, y los aficionados, se sientan orgullosos”.

No se reveló el monto del traspaso de Welbeck, quien se une a otros recién llegados a Stamford Bridge como Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra y Geovany Quenda.

Welbeck comenzó su carrera en Manchester United antes de pasar cinco años con el Arsenal. Se incorporó al Brighton procedente de Watford en 2020.

Ha disputado 400 partidos en la Liga Premier y cuenta con experiencia en la Liga de Campeones, además de haber participado en dos campañas de la Copa del Mundo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes