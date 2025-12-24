El estelar defensivo de Steelers TJ Watt regresa a los entrenamientos tras cirugía pulmonar

T.J. Watt está de vuelta. Más o menos.

El linebacker externo de los Steelers de Pittsburgh regresó a los entrenamientos el miércoles, dos semanas después de haber sido operado para reparar un pulmón parcialmente colapsado tras un tratamiento de punción seca.

Watt participó de manera limitada el miércoles. Aunque el entrenador Mike Tomlin expresó que tiene la esperanza de que Watt pueda regresar este fin de semana cuando Pittsburgh (9-6) intente asegurar el título de la División Norte de la Conferencia Americana con una victoria en Cleveland, su disponibilidad para enfrentar a los Browns sigue siendo incierta.

Aun así, tener el familiar número 90 de Watt en el campo de entrenamiento es una buena señal para un equipo que espera tenerlo de vuelta a más tardar para los playoffs, en caso de que Pittsburgh se clasifique por tercer año consecutivo.

“TJ es uno de nuestros líderes, así que me encanta tenerlo cerca. No estoy seguro de cuál será su estado, pero su presencia es buena para el equipo”, afirmó el quarterback Aaron Rodgers.

Watt fue nombrado a su octavo Pro Bowl consecutivo el martes. El jugador de 30 años está teniendo un año algo discreto para sus estándares, con solo siete capturas en 13 juegos en los que ha participado, aunque también tiene dos balones sueltos forzados y una intercepción.

