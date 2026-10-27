El escolta Alex Caruso es ayudado a ir al vestuario durante partido del Thunder

El escolta Alex Caruso tuvo que ser auxiliado para ir al vestuario durante la primera mitad del partido del lunes por la noche del Thunder de Oklahoma City contra los Suns de Phoenix.

Caruso, que estaba jugando más minutos debido a las lesiones de los titulares Jalen Williams y Cason Wallace, terminó cojeando en los dos últimos minutos del segundo cuarto, con el Thunder arriba 61-47.

Williams y Wallace se lesionaron en la victoria del domingo por la noche por 108-101 sobre los Clippers y necesitarán cirugía. Un tercer titular, Chet Holmgren, se perdió el partido del lunes por la noche por tendinitis rotuliana en la rodilla derecha.

Ajay Mitchell fue titular en lugar de Williams y le dio un impulso al Thunder con 18 puntos en la primera mitad. Jared McCain fue titular por Wallace y aportó 10 puntos. Caruso sumó nueve puntos para Oklahoma City, que se fue al descanso con ventaja de 67-53.

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