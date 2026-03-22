Durant supera a Jordan y Thompson anota tiro ganador en triunfo 123-122 de Rockets ante Heat

Kevin Durant anotó 27 puntos para superar a Michael Jordan y colocarse en el quinto puesto de la lista histórica de anotación de la NBA, y Amen Thompson encestó sobre la bocina la noche del sábado para darle a los Rockets de Houston una victoria 123-122 sobre el Heat de Miami.

El tiro de Durant para ganar rebotó en el aro y Thompson lo palmeó hacia adentro para darle a Houston el emocionante triunfo. Durant suma 32.294 puntos en su carrera, dos más que Jordan.

Miami perdía por ocho antes de encadenar una racha de 9-2, con un triple de Simon Fontecchio, para acercarse 119-118 con 46,3 segundos por jugar. Reed Sheppard encestó en la pintura para ampliar la ventaja a 121-118 con 12,7 segundos restantes.

Bam Adebayo convirtió dos tiros libres después de eso, antes de que a Jabari Smith Jr. le señalaran interferencia en el aro en una bandeja de Fontecchio, lo que puso al Heat arriba 122-121 con 5,4 segundos por jugar y preparó el desenlace frenético.

Adebayo sumó 32 puntos e igualó su récord personal con 21 rebotes para el Heat, que sufrió su cuarta derrota consecutiva. La gran noche de rebotes de Adebayo llegó después de que registrara el segundo partido con más puntos en la historia de la NBA, cuando anotó 83 en una victoria sobre los Wizards el 10 de marzo.

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