Harris responde como bateador emergente de los Bravos y lidera triunfo 5-3 ante Filis en baja

Michael Harris II conectó un doble de dos carreras como bateador emergente después de ser retirado de la alineación titular por molestias en el cuádriceps, y los Bravos de Atlanta aumentaron el sufrimiento de Filadelfia con una victoria 5-3 la noche del viernes que propinó a los Filis su 10ma derrota consecutiva.

A pesar de los jonrones de Trea Turner y Bryce Harper, los Filis, campeones vigentes en dos ocasiones de la División Este de la Liga Nacional, quedaron a 10 1/2 juegos de los Bravos, líderes, cuando la temporada aún no cumple ni un mes. Atlanta ha ganado nueve de 10 para ostentar el mejor récord de las Grandes Ligas (19-8).

El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras por los Bravos, pero fue Harris quien aportó el batazo más importante en una noche en la que parecía que no jugaría en absoluto.

Harris fue retirado de la alineación a última hora como medida de precaución después de que una tirantez en el cuádriceps izquierdo lo obligara a salir de la victoria del día anterior sobre Washington.

Pero cuando los Bravos, abajo 3-2, colocaron a dos corredores en base con dos outs en la sexta entrada ante Andrew Painter (1-1), la llamada fue para Harris como bateador emergente por Eli White.

Tras adelantarse 2-0 en la cuenta, Harris atacó una recta de 96 mph. La pelota superó al jardinero izquierdo Brandon Marsh, que saltó, mientras Dominic Smith y el hondureño Mauricio Dubón recorrieron las bases con las carreras del empate y de la ventaja.

Harris no mostró dolor alguno al llegar a segunda base, pero fue reemplazado de inmediato por el corredor emergente dominicano Jorge Mateo, quien le dio a los Bravos una carrera de seguro al robarse la tercera y anotar con un lanzamiento descontrolado de Painter.

Grant Holmes (2-1) permitió un jonrón de dos carreras de Turner en la tercera entrada y un cuadrangular solitario de Harper abriendo la quinta. Pero trabajó seis innings para apuntarse la victoria.

El venezolano Robert Suárez logró su tercer salvamento como sustituto del cerrador de Atlanta, el cubano Raisel Iglesias, lesionado, al retirar a Marsh con un rodado débil para terminar el juego con corredores en segunda y tercera.

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