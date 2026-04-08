El campocorto de los Guardians, Gabriel Arias, se perdería 4-8 semanas por distensión isquiotibial

El campocorto venezolano Gabriel Arias podría perderse entre cuatro y semanas con los Guardianes de Clevelandpor una distensión moderada en el isquiotibial izquierdo que sufrió durante el juego del lunes por la noche contra Kansas City.

Arias, de 26 años, se lesionó al correr para completar un doble en la quinta entrada y salió del partido. Fue colocado el martes en la lista de lesionados de 10 días tras someterse a pruebas médicas, cuyos resultados se dieron a conocer el miércoles.

“Tiene bastante dolor”, dijo el mánager de los Guardianes Stephen Vogt antes del final de la serie de tres juegos contra los Reales.

Arias, que batea para .200 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en 10 juegos, será reevaluado semanalmente durante su rehabilitación. Esta es su tercera temporada completa como titular para Cleveland.

Los Guardianes subieron de su sucursal de Triple A en Columbus al segunda base dominicano Juan Brito para ocupar su lugar en la alineación. El venezolano Brayan Rocchio pasó de la segunda base al campocorto. Fueron titulares en los dos últimos encuentros contra Kansas City.

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