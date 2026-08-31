El campeón del Tour Pogacar es operado de la clavícula tras caída en la Vuelta

El cinco veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, se sometió a una cirugía exitosa en la clavícula izquierda el lunes tras una caída durante el fin de semana, informó su equipo, UAE Team Emirates.

Pogačar se fracturó dos huesos el sábado después de perder el control cuando una piedra rodó sobre la carretera durante la octava etapa de la Vuelta a España. Tras la caída intentó volver a montar su bicicleta, pero no pudo continuar y caminó hasta una ambulancia que lo esperaba. Se retiró de la carrera.

El doctor Xavier Mir realizó la operación en el Hospital Universitario Dexus, en Barcelona.

“El procedimiento salió bien y permanecerá en el hospital durante unos días para el seguimiento posoperatorio”, manifestó el médico del equipo, Adrian Rotunno, en un comunicado.

Antes de la caída, Pogačar tenía una ventaja contundente en la Vuelta y era el gran favorito para convertirse en el noveno ciclista masculino de la historia en ganar las tres Grandes Vueltas.

La próxima competencia programada del esloveno es el Campeonato Mundial de Ruta a partir del 20 de septiembre en Montreal, donde espera competir por un tercer título consecutivo si su recuperación se lo permite.

Mientras tanto, la Vuelta se reanuda el martes tras el día de descanso del lunes, con una etapa de 187 kilómetros (116 millas) entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Concluye en Granada el 13 de septiembre.

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