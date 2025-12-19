El ATP Tour lanza política de protección para combatir el abuso en el tenis

El Tour de la ATP presentó el viernes una nueva política de protección que tiene como objetivo garantizar que los jugadores y el personal se sientan seguros de abusos durante el circuito de tenis y sepan cómo reportar comportamientos inapropiados.

En un movimiento que refleja el trabajo realizado por la WTA en el tenis femenino, el código de conducta de la ATP establece cómo deben llevarse a cabo las investigaciones y una gama de posibles sanciones, desde reprimendas hasta la revocación permanente del acceso a sus torneos.

La ATP también afirma que lanzará capacitación para jugadores, entrenadores y personal a lo largo del próximo año.

"Todos los involucrados en nuestros eventos, desde los jugadores y sus equipos hasta el personal y los voluntarios, merecen sentirse seguros, respetados y valorados. Este programa ayuda a hacer eso una realidad. Al introducir protecciones claras contra el abuso, estamos fortaleciendo la cultura del tenis y alineando nuestro deporte con los estándares globales de gobernanza y cuidado", afirmó el director ejecutivo Eno Polo en un comunicado.

El código de conducta abarca áreas como el acoso, el acoso sexual y la violencia, así como comportamientos que podrían constituir un "abuso de confianza" en una relación profesional.

También compromete a los jugadores, entrenadores y personal del tour a reportar cualquier preocupación sobre comportamientos abusivos y a informar al director de protección de la ATP si están siendo investigados por la policía o los servicios sociales sobre "cualquier comportamiento que constituya un delito penal o una preocupación de protección".

El lanzamiento del programa de protección el viernes aporta más estructura al enfoque del tour, que anteriormente estuvo en el centro de atención cuando la ATP encargó una investigación en 2021 sobre el jugador alemán Alexander Zverev. La ATP dijo en 2023 que la investigación encontró "evidencia insuficiente" para corroborar las acusaciones de abuso doméstico contra Zverev, tres veces subcampeón de Grand Slam, quien negó haber actuado mal.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes