El astro canadiense Alphonso Davies se lesiona el isquiotibial a un mes del Mundial

El lateral izquierdo canadiense Alphonso Davies se lesionó el isquiotibial a poco más de un mes de que su país sea coanfitrión del Mundial, informó el Bayern Múnich el viernes.

Los flamantes campeones de la Bundesliga indicaron que los médicos del club esperan que Davies esté de baja “durante varias semanas”. El debut de Canadá en el Mundial será el 12 de junio ante Bosnia-Herzegovina en Toronto.

El Bayern señaló que Davies se lastimó el isquiotibial izquierdo durante el empate 1-1 del miércoles con el Paris Saint-Germain, resultado que decretó la eliminación del equipo alemán en las semifinales de la Liga de Campeones.

Davies, de 25 años, es el máximo referente de Canadá. Ha marcado 15 goles en 58 partidos con la selección. Ha ayudado al Bayern a ganar siete títulos de la Bundesliga, además de la Liga de Campeones de 2020.

El Bayern cierra su temporada con la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo ante el Stuttgart.

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