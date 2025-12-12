La derrota de los Buccaneers ante los Falcons aumenta la presión sobre Todd Bowles

Los Buccaneers de Tampa Bay están en una caída en picada que suele costarles el trabajo a entrenadores y jugadores.

Convertir una ventaja de 28-14 en el último cuarto en una derrota de 29-28 ante Atlanta el jueves por la noche fue el último desastre en una racha en la que el equipo ha perdido cinco de los últimos seis encuentros desde que comenzaron con una marca de 6-2.

Los Bucs (7-7) aún controlan sus esperanzas de playoffs a pesar de caer medio juego detrás de Carolina (7-6) en el Sur de la Conferencia Nacional. Se enfrentarán a los Panthers la próxima semana y nuevamente en la Semana 18.

Pero este equipo no parece capaz de iniciar una buena racha. Los Bucs necesitan cambios y el entrenador Todd Bowles sonó como alguien que sabe que está en problemas.

“No hay .... respuesta para esto”, dijo Bowles en una conferencia de prensa llena de improperios después del juego. “No hay excusa para esto. Eso es lo que les dices en el vestuario. Mírate en el .... espejo”.

La organización una vez despidió a Tony Dungy después de decepciones consecutivas en los playoffs, a pesar de que el copropietario Ed Glazer lo alabó como “la persona más significativa en la historia de los Buccaneers”.

Los Glazer también despidieron a Jon Gruden, quien ganó el primer título de Super Bowl de la franquicia.

Incluso si los Buccaneers llegan a los playoffs, otra eliminación rápida no será suficiente.

La respuesta de Bowles al desempeño estelar del recetor Mike Evans en su primer juego tras sufrir una fractura de clavícula fue reveladora.

“Jugó fútbol ganador. Le importa”, dijo Bowles. “Es uno de los chicos a los que les importa. Dio su corazón. Dio todo de sí”.

Eso indica que no hay suficientes jugadores a los que les importe. Bowles se retractó cuando se le preguntó quiénes no. Pero el punto ya estaba hecho.

“A todos les importa. Es solo una cuestión de ejecución”, dijo Bowles. “A todos les importa. No hay nadie ahí afuera tratando de arruinarlo. Pero en algún momento tienes que hacerlo bien.

“Este es un equipo impulsado por los jugadores en las últimas cuatro o cinco semanas. Tienes que ejecutar. Tienen que responsabilizarse mutuamente”.

Baker Mayfield se culpó a sí mismo por la derrota porque lanzó una intercepción al final del juego. Anteriormente había desafiado a sus compañeros a trabajar más duro y estuvo de acuerdo con Bowles.

“Tenemos talento. Sin embargo, el talento no te da (nada)”, dijo el quarterback, también usando un improperio. “Hacer el trabajo y ejecutar el día del juego sí lo hace. No lo hicimos".

“Tenemos que ganar todos los partidos para llegar a los playoffs. Para ganar la división, tenemos que ganar todos los partidos. Nos pusimos en posición de hacerlo. Si los chicos no manejan esto de la manera correcta, entonces tenemos un problema mucho más profundo”, afirmó.

Lo que funciona

Juego terrestre. Los Bucs tuvieron 88 yardas en 22 acarreos, pero no parecieron correr lo suficiente con el balón, especialmente con oportunidades para trabajar el reloj al final del juego.

Lo que necesita ayuda

Defensa. No pueden presionar al mariscal de campo. No pueden cubrir a los alas cerradas. No pueden taclear. Ceden demasiadas jugadas grandes. Los Falcons enfrentaron un tercero y 28 en la última serie, ganaron 14 yardas y luego consiguieron 20 en un cuarto y 14.

