Egor Demin establece récord de triples para novatos en la NBA; Nets rompen racha de 7 derrotas

Egor Demin estableció un récord de novato en la NBA al encestar un triple por 34º partido consecutivo, y terminó con 25 puntos y diez rebotes para que los Nets de Brooklyn vencieran el viernes 109-99 al Jazz de Utah, con lo cual dejaron atrás una seguidilla de siete derrotas.

Demin, quien acertó seis de 12 disparos desde la línea de tres puntos, estableció el récord con la primera canasta de Brooklyn.

Cam Thomas añadió 21 puntos por los Nets, Day’ron Sharpe facturó 16 unidades y nueve rebotes, y Danny Wolf sumó 14 tantos. Brooklyn superó al Jazz por 20-2 en puntos de segunda oportunidad.

Keyonte George lideró a Utah con 26 puntos y siete asistencias. Brice Sensabaugh aportó 18 unidades desde el banquillo para el Jazz, que ha perdido cinco partidos consecutivos y nueve de sus últimos diez.

Kyle Filipowski registró 14 puntos y 12 rebotes, mientras que Ace Bailey añadió 12 tantos.

Brooklyn se valió de una racha de 8-0 que culminó con un triple de Jalen Wilson para ponerse arriba 91-83 al inicio del último cuarto.

Utah se acercó nuevamente con una canasta de Cody Williams. Pero Demin y Wolf se combinaron para encestar tres triples y extender la ventaja de los Nets a 100-90 con 4:45 minutos restantes.

