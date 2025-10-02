EEUU aumentará personal en embajadas y consulados para procesar visas para el Mundial

El Departamento de Estado aumentará el personal en ciertas embajadas y consulados de Estados Unidos para acomodar un esperado aumento significativo en las solicitudes de visa de los aficionados al fútbol que desean asistir a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos el próximo año.

El departamento afirmó el jueves que enviará cientos de oficiales consulares adicionales a "países designados" para manejar la demanda de entrevistas para visas. Aún no se ha determinado el número de empleados ni los países a los que irán, ya que el grupo de 48 equipos para la Copa del Mundo 2026 no se ha finalizado.

Las entradas para el torneo, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, salieron a la venta el miércoles en medio de preocupaciones por la represión de la administración Trump sobre la migración y las visas temporales que ofrecen permiso para ingresar a Estados Unidos.

Las nuevas políticas de visa ya han resultado en la deportación de numerosos extranjeros considerados como involucrados en actividades o discursos que la administración republicana dice que van en contra de sus posiciones. Esas políticas incluyen una verificación mejorada de las cuentas de redes sociales de los solicitantes y otras declaraciones públicas.

Los viajeros de la Copa del Mundo que vengan a Estados Unidos desde los países principalmente europeos y asiáticos que forman parte del Programa de Exención de Visa probablemente no requerirán una entrevista. Pero los aficionados de países que no están inscritos en el programa y que no tienen ya visas de turista o de negocios válidas necesitarán aplicar, un proceso que requiere una entrevista en persona y una revisión de seguridad mejorada.

El Departamento de Estado dijo que "está preparado para satisfacer la demanda mientras mantiene rigurosos requisitos de verificación".

En aproximadamente el 80% de los países que se han clasificado para la Copa del Mundo o que pueden clasificarse, las citas para entrevistas de visa pueden programarse en dos meses o menos, dijo el departamento.

Para lidiar con el aumento anticipado en la demanda y mejorar la velocidad del procesamiento, el departamento dijo que en los próximos meses "enviará cientos de empleados a países designados" para entrevistar a los aficionados que no tienen ya una visa válida para Estados Unidos.

El departamento indicó que los aficionados deberían comenzar el proceso de solicitud de visa ahora y señaló que las operaciones de visas y pasaportes continuarán durante el cierre del gobierno de Estados Unidos que comenzó el miércoles.

