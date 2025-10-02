Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

EEUU aumentará personal en embajadas y consulados para procesar visas para el Mundial

Matthew Lee
Jueves, 02 de octubre de 2025 14:17 EDT
TRUMP
TRUMP (AP)

El Departamento de Estado aumentará el personal en ciertas embajadas y consulados de Estados Unidos para acomodar un esperado aumento significativo en las solicitudes de visa de los aficionados al fútbol que desean asistir a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos el próximo año.

El departamento afirmó el jueves que enviará cientos de oficiales consulares adicionales a "países designados" para manejar la demanda de entrevistas para visas. Aún no se ha determinado el número de empleados ni los países a los que irán, ya que el grupo de 48 equipos para la Copa del Mundo 2026 no se ha finalizado.

Las entradas para el torneo, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, salieron a la venta el miércoles en medio de preocupaciones por la represión de la administración Trump sobre la migración y las visas temporales que ofrecen permiso para ingresar a Estados Unidos.

Las nuevas políticas de visa ya han resultado en la deportación de numerosos extranjeros considerados como involucrados en actividades o discursos que la administración republicana dice que van en contra de sus posiciones. Esas políticas incluyen una verificación mejorada de las cuentas de redes sociales de los solicitantes y otras declaraciones públicas.

Los viajeros de la Copa del Mundo que vengan a Estados Unidos desde los países principalmente europeos y asiáticos que forman parte del Programa de Exención de Visa probablemente no requerirán una entrevista. Pero los aficionados de países que no están inscritos en el programa y que no tienen ya visas de turista o de negocios válidas necesitarán aplicar, un proceso que requiere una entrevista en persona y una revisión de seguridad mejorada.

Relacionados

El Departamento de Estado dijo que "está preparado para satisfacer la demanda mientras mantiene rigurosos requisitos de verificación".

En aproximadamente el 80% de los países que se han clasificado para la Copa del Mundo o que pueden clasificarse, las citas para entrevistas de visa pueden programarse en dos meses o menos, dijo el departamento.

Para lidiar con el aumento anticipado en la demanda y mejorar la velocidad del procesamiento, el departamento dijo que en los próximos meses "enviará cientos de empleados a países designados" para entrevistar a los aficionados que no tienen ya una visa válida para Estados Unidos.

El departamento indicó que los aficionados deberían comenzar el proceso de solicitud de visa ahora y señaló que las operaciones de visas y pasaportes continuarán durante el cierre del gobierno de Estados Unidos que comenzó el miércoles.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in