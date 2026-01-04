Edwards y Reid suman 62 puntos, Timberwolves ganan 125-115 y rompen racha de 4 victorias del Heat

Anthony Edwards anotó 33 puntos, Naz Reid consiguió 20 de sus 29 unidades en la segunda mitad y los Timberwolves de Minnesota se alejaron en el último cuarto para vencer el sábado 125-115 al Heat de Miami, que vio rota una racha de cuatro victorias.

Julius Randle terminó con 23 puntos y diez rebotes por Minnesota, que superó a Miami 19-4 en los primeros cuatro minutos y medio del último cuarto para convertir una ventaja de cuatro tantos en una diferencia de 109-90. Rudy Gobert añadió 13 puntos y 12 rebotes a la causa de los Timberwolves.

Norman Powell anotó 21 unidades por el Heat, que tiene un récord de 3-5 en sus últimos ocho partidos en casa. Davion Mitchell y Nikola Jovic añadieron 14 puntos para Miami, mientras que Bam Adebayo y Andrew Wiggins sumaron 12 cada uno.

Edwards logró 20 puntos en la primera mitad, haciendo de éste el cuarto partido de la temporada —y el segundo consecutivo— en el que ha alcanzado esa cantidad antes del descanso. La última vez que consiguió 20 puntos al medio tiempo en dos duelos seguidos fue del 13 al 16 de febrero de 2023.

El Heat vio a Powell salir con 6:11 restantes en el primer cuarto debido a molestias en la pierna derecha. Regresó a mediados del segundo cuarto, aproximadamente en el momento en que el mexicano Jaime Jáquez Jr. salió tras pisar el pie de Randle mientras defendía y se torció el tobillo derecho.

Jáquez no regresó.

Minnesota había perdido tres de sus últimos cuatro compromisos antes del sábado, incluyendo quizás la derrota más frustrante de la temporada para los Timberwolves: 126-102 el miércoles en Atlanta.

