Con 25 puntos de Norman Powell, Heat doblega 126-111 a Hawks

HEAT-HAWKS
HEAT-HAWKS (AP)

Norman Powell anotó 25 puntos, Pelle Larsson logró un récord personal de 21 y el alicaído Heat de Miami doblegó el viernes 126-111 a los Hawks de Atlanta, quienes sufrieron su quinta derrota consecutiva.

Kel'el Ware sumó 16 puntos y 13 rebotes en lugar de Bam Adebayo, quien se perdió el compromiso debido a una lesión en la espalda. Andrew Wiggins anotó 18 puntos y el mexicano Jamie Jaquez Jr. aportó 16 desde el banquillo.

El Heat había perdido ocho de nueve duelos antes del viernes, pero volvió a situarse por encima del .500 con un récord de 16-15. Tyler Herro se perdió su octavo duelo consecutivo debido a una lesión en un dedo de un pie. Larsson jugó desde el comienzo después de perderse cinco encuentros por un esguince en el tobillo izquierdo.

Trae Young lideró a los Hawks con 30 puntos y también repartió siete asistencias. Jalen Johnson añadió 24 tantos, diez asistencias y nueve rebotes.

Wiggins protagonizó una de las jugadas del partido en el cuarto periodo. Salvó el balón a lo largo de la línea lateral después de robar un saque, recibió un pase de regreso y encestó una bandeja inversa en carrera para ampliar la ventaja de Miami a 102-87 con 9:05 por jugar.

Una racha de 9-0 culminada por una bandeja por encima de la cabeza de Powell aumentó la ventaja a 17 unidades.

El Heat superó a los Hawks en rebotes por 52-42 y forzó 21 pérdidas de balón en un duelo en que cometió 12. Eso resultó en 19 disparos de campo más para Miami.

Los Hawks cayeron a 5-10 en casa y son el único equipo en la NBA con un récord ganador de visita (10-7) y una foja deficitaria como local.

