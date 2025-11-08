Edwards logra 37 puntos, Randle suma 19 y atrapa 10 rebotes; Timberwolves trituran a Jazz

Anthony Edwards anotó 37 puntos, en tanto que Julius Randle añadió 19 unidades, diez rebotes y 12 asistencias para que los Timberwolves de Minnesota trituraran el viernes 137-97 al Jazz de Utah en un desigual encuentro de la Copa NBA.

Edwards, en su segundo duelo desde su regreso después de perderse cuatro partidos por una distensión de isquiotibiales, acertó siete de 12 triples.

Randle estuvo a sólo un rebote de completar su triple-doble en la primera mitad, cuando Minnesota construyó una ventaja de 79-45. Logró su segundo triple-doble de la semana después de conseguirlo el lunes en una victoria en Brooklyn.

Jaden McDaniels facturó 22 puntos y siete rebotes por los Timberwolves, quienes acertaron un 56,8% de sus disparos de campo, su mejor marca de la temporada.

Keyonte George lideró a Utah con 18 puntos y Lauri Markkanen añadió 12. El Jazz encestó el 37,2% de sus tiros de campo y permitió la mayor cantidad de puntos en la temporada. Utah toleró al menos 134 puntos por tercera vez en nueve duelos esta temporada.

