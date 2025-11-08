Stay up to date with notifications from The Independent

Cunningham y Duren conducen a Pistons a triunfo ante Nets al abrir actividad de su grupo en Copa NBA

AP Noticias
Viernes, 07 de noviembre de 2025 23:11 EST
PISTONS-NETS
PISTONS-NETS (AP)

Cade Cunningham anotó 34 puntos y repartió diez asistencias, Jalen Duren añadió 30 unidades y 11 rebotes, y los Pistons de Detroit doblegaron el viernes 125-107 a los Nets de Brooklyn al abrir la actividad de su grupo en la Copa NBA.

Cunningham acertó 13 de 18 tiros de campo y convirtió sus seis tiros libres para llevar a Detroit a su quinta victoria consecutiva y a un récord de 7-2. El base elegido al Juego de Estrellas ha promediado 29,8 puntos y 11,2 asistencias, durante una racha en la que ha atinado el 54% de sus disparos de campo.

Ausar Thompson sumó 14 puntos y Caris Levert añadió diez por los Pistons, quienes ganado sus últimos cuatro encuentros contra Brooklyn.

Michael Porter Jr. anotó 28 puntos por Brooklyn, y Noah Clowney añadió 19. Los Nets, que cayeron a 1-8, jugaron sin Cam Thomas debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda. Será reevaluado en tres a cuatro semanas.

_____

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

