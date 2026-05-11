Edwards guía a Minnesota a un igualar la serie 2-2 con San Antonio tras expulsión de Wembanyama

Anthony Edwards anotó 16 de sus 36 puntos en el cuarto periodo para ayudar a los Timberwolves de Minnesota a igualar su serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA contra los Spurs de San Antonio con una victoria por 114-109, tras la sorprendente expulsión de la estrella Victor Wembanyama al inicio del segundo cuarto del cuarto juego el domingo.

Naz Reid recibió el fatídico codazo en el cuello de un Wembanyama frustrado y terminó con 15 puntos y nueve rebotes para ayudar a los Timberwolves a cerrar con fuerza después de algunos tramos titubeantes.

Edwards encestó un tiro de 27 pies para acercar a los Wolves a 94-91, y se giró para gritarle al público que ayudara en el tramo final mientras los Spurs pedían rápidamente un tiempo muerto. Su triple de recepción y tiro desde el ala, con 5:12 por jugar, los puso arriba 98-97, su primera ventaja desde la mitad del tercer cuarto.

Luego los hombres grandes se pusieron a trabajar sin Wembanyama vigilando la pintura. Rudy Gobert consiguió una jugada de tres puntos con 3:02 restantes tras una asistencia elegante de Reid y más tarde clavó una volcada para poner el marcador 107-101 con 1:56 por jugar, después de un pase de Julius Randle. Gobert terminó con 11 unidades y 13 rebotes.

El tiro de seguimiento de Reid con 40 segundos restantes le dio a los Wolves una ventaja de siete, antes de que Dylan Harper sumara un rebote, provocara una falta, robara un balón y anotara dos tiros libres para ayudar a los Spurs a acercarse a tres. Ayo Dosunmu encestó dos tiros libres con 9,8 segundos por jugar para dejar el partido fuera de alcance e igualar la serie a dos juegos por bando.

San Antonio será anfitrión del quinto juego el martes, y el estatus de Wembanyama quedará por determinar por la liga tras la falta flagrante 2 y la expulsión automática que se le impuso por el contacto excesivo sobre Reid.

Harper y De'Aaron Fox anotaron 24 puntos cada uno y Stephon Castle agregó 20, mientras los bases de los Spurs tomaron sin titubear el relevo de su superestrella de 2,23 metros y convirtieron el resto de la noche en una clínica de tiros de media distancia con una variedad de suspensiones tras bote dentro y alrededor de la pintura.

El público en el Target Center enloqueció cuando Wembanyama se retiró de la duela con Minnesota arriba por dos, pero los Wolves nunca aprovecharon del todo el regalo que creó su ausencia. Desde hace tiempo han mostrado una tendencia a perder intensidad, particularmente en defensa, cuando falta la estrella del rival.

Después de cometer seis pérdidas de balón en un tercer cuarto de 20 puntos, los Wolves se encontraron en otro hoyo de ocho puntos al inicio del cuarto periodo tras el triple de Fox.

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