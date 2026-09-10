Edgar Grospiron renuncia como jefe de los Olímpicos 2030 en Alpes franceses tras reveses

Edgar Grospiron, el excampeón olímpico, ha dejado la presidencia del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, informaron el jueves los organizadores franceses.

La decisión de Grospiron de dimitir es el más reciente revés para los organizadores de los Juegos Olímpicos de los Alpes franceses. No se nombró de inmediato a un reemplazo.

Grospiron había sido designado apenas el año pasado —después de que la estrella francesa del biatlón Martin Fourcade retirara su candidatura pese a ser considerado el favorito para el cargo.

La inestabilidad continuó bajo el liderazgo de Grospiron al frente de un proyecto de sede olímpica que comenzó con retraso cuando se concibió en 2023.

Cuando los Alpes franceses fueron elegidos formalmente en la víspera de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, ya estaban en el calendario más ajustado de cualquier sede olímpica moderna, con aprobaciones esenciales del gobierno aún pendientes y asumidas de buena fe.

“Su decisión de dejar la presidencia forma parte de una transición deliberada, organizada y plenamente asumida, en interés del proyecto y de su gobernanza”, señaló el comité organizador.

Antes de la salida de Grospiron, los Juegos Olímpicos de los Alpes franceses 2030 habían perdido a su director ejecutivo tras semanas de turbulencias internas en febrero. Cyril Linette estaba enfrentado con Grospiron cuando se marchó en medio de tensiones crecientes y con varias renuncias como telón de fondo, lo que culminó en un conflicto abierto entre ambos.

Desde una entrega formal del Comité Olímpico Internacional en febrero en Milán, los próximos Juegos de Invierno también descartaron a Niza como ciudad anfitriona principal en medio de una disputa por las sedes, después de que fuera elegido un alcalde de extrema derecha. Confirmar una ciudad anfitriona completamente nueva —como Lyon lo fue a principios de este año por la junta ejecutiva del COI— a menos de cuatro años de la ceremonia de apertura también carece de precedentes.

Los organizadores franceses indicaron que una asamblea general extraordinaria el 14 de septiembre ayudará a organizar el periodo interino, a la espera del nombramiento de un nuevo presidente.

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AP Juegos Olímpicos de Invierno: https://apnews.com/hub/milan-cortina-2026-winter-olympics