Los comentarios de Eddie Jones contra Emma Raducanu fueron "sexistas" y "mal informados", criticó la atleta olímpica Kate Richardson-Walsh.

El entrenador en jefe de Inglaterra provocó un gran revuelo después de que usó la respuesta de Raducanu a su victoria en el US Open como una advertencia al joven mariscal de campo Marcus Smith.

"Lo importante para los jugadores jóvenes son las distracciones", dijo Jones. “Las distracciones pueden ser la exposición que reciben en los medios, los elogios y las críticas que reciben, grupos de agentes que ven a este tipo como la próxima gran novedad.

“Hay una razón por la cual la chica que ganó el US Open [Raducanu] no lo ha hecho tan bien después. ¿En qué la has visto? La portada de Vogue, la portada de Harper's Bazaar, sea lo que sea, con ropa de Christian Dior.

“Él tiene los pies en la tierra, pero todos comienzan con los pies en la tierra. Nadie comienza con los pies fuera del suelo o no entran en el equipo o no ganan un US Open. Pero hay una avalancha de distracciones que te deja con los pies al aire".

Richardson-Walsh, embajadora de Women's Sport Trust, cree que no es una coincidencia que Jones eligiera a una atleta de 18 años como objetivo.

"Esos comentarios se basan en el sexismo y la misoginia y creo que eso es lo fundamental", dijo la campeona de hockey de Río 2016.

“Se trata de quién tiene el poder y de quién estamos felices de que tenga el poder. He olvidado los nombres de personas antes, pero el en general no está bien informado: Ella estaba haciendo sesiones fotográficas para revistas de moda incluso antes del US Open.

“¿Por qué es negativo para las mujeres tener dinero y conexiones con marcas y negocios? El mensaje es que nos concentremos en una cosa, no puedes realizar múltiples tareas, no puedes tenerlo todo.

“La historia del deporte masculino es cuántos atletas han prosperado y han hecho otras cosas que les gustan en sus vidas.

“El deporte ha avanzado, quizás hace 20 años era diferente. Ahora se trata del cuidado integral de las personas y de lo que las hace felices".

Esta semana Raducanu ascendió al top 20 mundial por primera vez en su carrera y está jugando en un evento WTA 250 en Linz, su tercer torneo en el circuito de alto nivel.

La adolescente ha dejado constancia de que no cancelaría "una sesión de entrenamiento" para honrar un compromiso fuera de la cancha.

Richardson-Walsh comparó el arrebato de Jones con las críticas dirigidas a los esfuerzos de activismo de los futbolistas de la Premier League.

“Creo que a los atletas de comunidades marginadas siempre se les dice que se ciñan al deporte”, dijo.

Emma Raducanu revealed she has presented her US Open trophy to the LTA (Zuma/PA) (PA Media)

“Mucha gente le dijo a Marcus Rashford que saliera de la política y que mirara el bien que está haciendo. Lo mismo ocurre con Raheem Sterling, eso es lo que se les dice a los que están lejos del centro de poder.

“Las comunidades musulmanas, las mujeres, las personas LGBTQ+, las personas negras, las personas con discapacidades, creo que todos lo entenderemos. Solo queremos que se comparta el poder".

Jones se ha visto obligado a defender su estilo de entrenamiento en medio de informes en The Times sobre la cantidad de rotación de personal y su ruptura con su ex colega John Mitchell.

El australiano ha cultivado durante mucho tiempo un interés en el mundo deportivo fuera del rugby: Es un fanático del cricket de toda la vida y ha buscado el consejo de otros entrenadores como Pep Guardiola.

“Tiene otras cosas en su vida porque siente que necesita diferentes estímulos y otras personas con las que hablar”, dijo Richardson-Walsh.

“Eso probablemente lo ayudará a crecer como entrenador. Así es como trabaja. Entonces, debería pensar en cómo puede apoyar a las personas a su cargo.

"Tuve mucha suerte de jugar durante mucho tiempo, pero algunos de estos atletas estarán dentro y fuera del deporte, y quieres que hayan tenido una experiencia realmente grandiosa para crecer como personas".