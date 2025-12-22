Eagles ponen la mira en metas mayores tras conseguir títulos consecutivos en el Este de la Nacional

Los Eagles de Filadelfia tienen la mira puesta en algo más grande después de convertirse en el primer campeón consecutivo de la División Este de la Conferencia Nacional en 20 años con su victoria sobre Washington.

Los campeones defensores del Super Bowl demostraron uno de sus juegos más completos de la temporada de manera ofensiva y defensiva contra los Commanders para asegurar la división, marcando la primera vez desde que Filadelfia ganó cuatro títulos consecutivos entre 2001-04.

“Obviamente, en esta división, hemos visto que los datos indican que es difícil repetir como ganadores. Lo celebraremos. Tenemos mucho que mejorar. Y además, tenemos muchos más objetivos en mente”, declaró el entrenador Nick Siranni.

En concreto, un segundo Trofeo Lombardi al hilo.

Hace dos semanas, esto habría quedado en duda incluso por los aficionados más apasionados de los Eagles, después de que tres derrotas consecutivas hicieran que Filadelfia no se pareciera en nada al equipo que derrotó a Patrick Mahomes y a los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl. Pero las cosas pueden cambiar rápidamente en la NFL, y los Eagles, tras una paliza de 31-0 en casa contra unos desventurados Raiders el 14 de diciembre, tuvieron una actuación realmente sólida en Washington.

Jalen Hurts lució tan bien como en toda la temporada, lanzando para 185 yardas y un par de touchdowns, con un índice de pasador de 111,1 y corriendo para 40 yardas más.

Lo mismo puede decirse del corredor Saquon Barkley, quien acumuló 132 yardas y una anotación en 21 acarreos, incluyendo una agotadora carrera de touchdown de 12 yardas en el último cuarto, durante la cual rompió al menos cinco tacleadas para llegar a la zona de anotación. Más tarde, rompió una carrera de 48 yardas para ayudar a sentenciar el partido.

Posteriormente, sus comentarios sobre ganar la división fueron moderados en comparación con las excelentes actuaciones que acababan de ofrecer.

“Para todo hay una primera vez. Así que, me alegra que hayamos podido cumplir con ese objetivo”, dijo Hurts.

“Es algo importante. Pero si lo disfrutaras ahora y te tomaras el día libre, luego volvieras al trabajo” dijo Barkley.

Lo que funciona

Ofensiva y defensiva. Hurts se mostró tan preciso como en toda la temporada conectando con los receptores, eludiendo la presión al quarterback y encontrando carriles para correr cuando la protección de pase se desmoronaba. También encontró a A.J. Brown en abundancia, conectando con el receptor estrella nueve veces para 95 yardas en 12 pases.

Barkley no alcanzará las 2.000 yardas terrestres esta temporada como el año pasado, pero ahora acumula 1.072 por tierra y parece estar encontrando su ritmo después de admitir que estaba en un bache a principios de temporada. El ala cerrada Dallas Goedert ha sido consistente toda la temporada y logró un touchdown estelar.

Defensivamente, los Eagles limitaron a Washington a 130 yardas de pase, lo que marca tres partidos consecutivos en los que las ofensivas rivales no han logrado alcanzar las 150 yardas por aire.

Necesita ayuda

Los equipos especiales. Will Shipley soltó el balón en la devolución de la patada inicial, lo que preparó a Washington para un gol de campo con un golpe ligero que abrió el marcador. Aún más preocupante fue el juego de Jake Elliott. El pateador, normalmente confiable, falló dos goles de campo, de 43 y 52 yardas, y no conectó uno de 57 yardas que fue anulado por penalización. Los tres fueron desviados a la izquierda.

