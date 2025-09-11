Dylan Beavers impulsa carrera decisiva por segundo día seguido, Orioles vencen 3-2 a Piratas

El novato Dylan Beavers impulsó la carrera del triunfo por segundo día consecutivo, y los Orioles de Baltimore vencieron el jueves 3-2 a los Piratas para completar una barrida de tres juegos y propinarle a Pittsburgh su sexta derrota consecutiva.

Jackson Holliday conectó un sencillo y robó su base número 16 para iniciar la séptima entrada contra Colin Holderman (0-2). Gunnar Henderson recibió una base por bolas intencional con un out y Holderman salió después de ponchar al puertorriqueño Emmanuel Rivera.

Evan Sisk entró y Beavers conectó un sencillo en cuenta de 3-2 para la ventaja 3-2. Beavers impulsó la carrera ganadora en la décima entrada para una victoria 2-1 el miércoles.

El dominicano Alexander Canario inició el tercer episodio con su sexto jonrón, un batazo de 409 pies al jardín izquierdo, para el empate transitorio de los Piratas.

Povich permitió dos carreras en cinco hits en cinco innings y dos tercios. El novato Grant Wolfram (3-0) lanzó una séptima entrada sin carreras para llevarse la victoria y Keegan Akin lanzó la novena para su quinto salvamento.

Baltimore (69-77) ha ganado tres seguidos y ocho de nueve.

Por los Piratas, el dominicano Canario de 4-2, una anotada y una impulsada; y Liover Peguero de 3-1.

Por los Orioles, el boricua Rivera de 4-1, una remolcada. El dominicano Samuel Basallo de 4-0.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes