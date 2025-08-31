Dusan Vlahovic calma especulaciones de traspaso con otro gol para la Juventus

La Juventus está dispuesta a vender a Dusan Vlahovic a cualquier comprador con suficiente dinero para pagar por el centrodelantero de salario alto.

Sin embargo, los Bianconeri apenas pueden prescindir de él.

Habiendo rechazado oferta tras oferta de transferencia, Vlahovic salió del banquillo y anotó por segundo partido consecutivo en la victoria el domingo 1-0 en Génova en la Serie A.

A los 73 minutos, Vlahovic se elevó muy por encima de su marcador para redirigir un tiro de esquina de su compañero serbio Filip Kostic, otro jugador que sorprendentemente ha permanecido en Turín.

Juventus ha estado intentando deshacerse de Vlahovic y su salario de 12 millones de euros (14 millones de dólares), el más alto de la liga, antes de que su contrato expire al final de esta temporada. Pero sin mucho éxito, ya que Vlahovic hasta ahora parece decidido a quedarse antes del cierre del mercado el lunes.

Juventus se unió al campeón defensor Napoli, al recién ascendido Cremonese y la Roma con un inicio perfecto y seis puntos en las dos primeras jornadas.

Inter de Milán también buscaba victorias consecutivas cuando recibió a Udinese más tarde el domingo en el partido inaugural en casa de los Nerazzurri.

El portero de Juventus, Michele Di Gregorio, preservó la victoria con dos paradas en el tiempo de descuento, primero desviando un disparo de Caleb Ekuban alrededor del poste y luego despejando un cabezazo de Patrizio Masini que había golpeado el travesaño.

Además, Torino y Fiorentina empataron 0-0.

La Lazio enfrenta más tarde al Hellas Verona.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes