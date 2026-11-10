Adrian Peterson entra al Anillo de Honor de Vikings entre ovaciones del público local

Adrian Peterson fue incorporado al Anillo de Honor de los Vikings de Minnesota la noche del lunes, lo que provocó fuertes ovaciones de una afición local que quedó prendada del electrizante corredor desde el inicio de su carrera como la séptima selección global del draft de 2007.

El máximo corredor en la historia de los Vikings, que ocupa el quinto lugar en la lista histórica de la NFL con 14.918 yardas, lució un saco morado y una amplia sonrisa mientras observaba los calentamientos previos al partido en el campo junto a familiares, mientras los Vikings se preparaban para enfrentar a los Bills. Peterson hizo sonar el Gjallarhorn y encabezó a los aficionados en el aplauso “Skol” por encima de la cabeza antes de la patada inicial, y recibió un trato de estrella en el descanso con una ceremonia a la que asistieron decenas de excompañeros.

La última temporada de Peterson con los Vikings fue la de 2016, la primera del equipo en el U.S. Bank Stadium. Jugó para seis equipos durante sus últimos cinco años en la liga, y su mayor éxito tras su etapa en Minnesota llegó con Washington entre 2018 y 2019, pero siempre estará ligado a los Vikings desde su temporada de novato, en la que batió récords.

Corrió para 296 yardas el 4 de noviembre de 2007 contra los Chargers, una cifra que sigue siendo la mayor en la historia de la NFL, y luego realizó la primera de siete apariciones en el Pro Bowl. Peterson, que ganó tres títulos de corredor, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL en 2012, el último no quarterback en ganar el premio.

La carrera de Peterson dio un giro fuera del campo en 2014, cuando fue acusado formalmente de un delito grave de abuso infantil por usar una vara de madera para disciplinar a su hijo, que entonces tenía 4 años. La liga lo sancionó con lo que equivalió a una suspensión de 15 partidos; evitó la cárcel al declararse “no contest”, lo que conllevó libertad condicional, una multa y servicio comunitario.

Aunque los Vikings perdieron patrocinadores corporativos tras el escándalo y los acuerdos publicitarios de Peterson se esfumaron, su popularidad en el estadio de local de Minnesota no flaqueó. Su vínculo con los Vikings se ha mantenido fuerte.

“Cada vez que regreso a Minnesota para visitar a los niños y a la familia, siempre me reciben con los brazos abiertos. Siempre me invitan a salir. Eso es lo que hace la familia, y ha sido así desde que me fui”, comentó Peterson a principios de esta semana.

Peterson, en una videoconferencia con reporteros, habló con cariño de su visita a Minnesota antes del draft y recordó con viveza cuánto disfrutó la comida en la cafetería del equipo.

“Fue una experiencia increíble para mí pasar por ese proceso. Ahora que me siento y lo pienso, no podría haber sido seleccionado por una mejor organización”, expresó Peterson.

Ya establecido en el área de Houston, el texano se mantiene ocupado llevando y trayendo a sus hijos a la escuela y a sus actividades deportivas. Su hijo Adrian Jr. ya es una estrella de fútbol americano y atletismo como estudiante de primer año de secundaria.

“Cuando estás fuera de la liga, te das cuenta de cuánto tiempo te pierdes con tus hijos y de todas esas pequeñas cosas que de verdad importan. No siempre ha sido bueno y perfecto, pero eso es lo que me mantiene en marcha ahora mismo, lo que me da tranquilidad y hace que la transición sea mucho más fácil”, comentó Peterson.

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