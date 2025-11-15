Durant anota 30 en la victoria de los Rockets 140-116 sobre los Trail Blazers

Kevin Durant anotó 30 puntos, Alperen Sengun añadió 25 unidades, diez rebotes y nueve asistencias, y los Rockets de Houston ganaron su tercer partido consecutivo con una victoria de 140-116 sobre los Trail Blazers de Portland en un juego de la Copa NBA el viernes por la noche.

Durant, quien tuvo 16 tantos en el primer período, terminó con 12 de 19 en tiros de campo. Jabari Smith Jr. anotó 22 puntos, Amen Thompson tuvo 19 y Reed Sheppard 13.

Los Rockets han ganado ocho de sus últimos nueve juegos y mejoraron a 1-1 en la Copa NBA. Houston tuvo un 50% de acierto en tiros, incluyendo 17 de 45 en triples. Los Rockets forzaron a los Trail Blazers a cometer 20 pérdidas de balón y las convirtieron en 30 puntos.

Tari Eason salió del juego con un moretón en la cadera derecha después de ser golpeado y caer al suelo. Se dirigió al vestuario con un entrenador a mitad del segundo cuarto.

Deni Advija tuvo 22 puntos y diez rebotes, Shaedon Sharpe añadió 19 tantos y ocho rebotes, Toumani Camara anotó 16 unidades y tanto Jrue Holiday como Jerami Grant tuvieron cada uno 13 para Portland, que cayó a 1-1 en la Copa NBA. Los Trail Blazers tuvieron un 47% de acierto en tiros y encestaron 13 de 36 en triples.

Con una ventaja de 58-57 y 2:44 por jugar en el segundo cuarto, Houston terminó la mitad con una racha de 11-3 y se fue al descanso con una ventaja de 69-60 gracias a un tip-in de Josh Okogie. Los Rockets comenzaron la segunda mitad con una racha de 8-0 para aumentar la diferencia a 17 puntos con un triple de Okogie con 10:49 restantes en el período. La ventaja de Houston nunca bajó de diez el resto del camino.

