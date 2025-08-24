Dueño de Orioles dice que el acuerdo con Basallo es un 'primer paso simbólico'

Un día después de que el dominicano Samuel Basallo se convirtió en el primer pelotero joven de los Orioles de Baltimore en firmar una extensión de contrato a largo plazo antes del arbitraje bajo el régimen actual, el dueño del equipo David Rubenstein sugirió que no será el último.

Los Orioles celebraron la finalización de un acuerdo de ocho años y 67 millones de dólares con el receptor novato el sábado, durante una conferencia de prensa a la que asistieron la mayoría de los compañeros de equipo de Basallo. Entre ellos figuraron el campocorto Gunnar Henderson y el también receptor Adley Rutschman, los primeros peloteros destacados a quienes reclutó el gerente general Mike Elias.

A pesar de los aumentos de nómina de aproximadamente 40 millones de dólares en temporadas consecutivas, la incapacidad de Baltimore para alcanzar acuerdos a largo plazo con Henderson, Rutschman u otros jóvenes regulares ha exacerbado las tensiones durante una campaña decepcionante.

Rubenstein aseguró a los fanáticos que no fue por falta de esfuerzo, y que asegurar a un joven de 21 años que es el octavo mayor prospecto según MLB Pipeline es parte de una estrategia más amplia.

"Todos están decepcionados", dijo Rubenstein sobre el récord de 59-69 de los Orioles al comenzar el sábado. "En mi propia vida, como muchos de ustedes, he tenido decepciones antes. Y te levantas, te pones de pie, haces lo mejor que puedes y sigues adelante. Así que vamos a seguir adelante. Éste es un primer paso simbólico muy importante mientras avanzamos. Estamos muy contentos con esta decisión, pero esperamos tener otras como ésta en algún momento. Vamos a trabajar en eso."

Rutschman lució excelente durante sus primeros años en las mayores, pero tuvo una caída hacia el final de 2024 y ha bateado para .227 durante un 2025 plagado de lesiones. Ahora los Orioles han hecho un compromiso con Basallo, quien también puede jugar en la primera base.

Elias sugirió que Basallo y Rutschman —quien está bajo control del equipo hasta la temporada 2027— podrían coexistir.

"Desde mi punto de vista, cuantos más buenos jugadores, mejor", dijo Elias. "Tenemos muchos muchachos aquí, incluido Samuel, que son realmente buenos deportistas que pueden jugar en múltiples posiciones. Y el hecho de que tengamos varios grandes receptores es algo bueno. Y vamos a poner a los muchachos en la primera base y como bateadores designados y compartir esos turnos al bate".

Basallo sólo había tenido 16 turnos al bate en las Grandes Ligas antes del juego del sábado contra Houston, pero su extensión ya es el tercer acuerdo antes de la arbitraje otorgado a un novato esta temporada. Boston aseguró acuerdos con el jardinero Roman Anthony y el segunda base Kristian Campbell.

"Obviamente, es un dinero que cambia la vida, y es una gran bendición que Dios ha puesto sobre mi familia", dijo Basallo. "Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Sabemos que tenemos planes y personas que nos van a ayudar a resolver eso. Pero ahora mismo mi enfoque es jugar béisbol y hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a ganar juegos."

El dominicano es el primer jugador de los Orioles en firmar una extensión antes de completar sus años de arbitraje desde que el jardinero Adam Jones acordó un contrato de seis temporadas y 85,5 millones de dólares en 2012. Jones habría sido agente libre después de la temporada 2013.

"Esto es algo que no es fácil para la organización o los jugadores alinear. Eso es parte de ello. Está bien", dijo Elias. "Pero trabajamos muy duro en esto. Y cada vez que pensamos que hay una oportunidad de alinearse y que tenga sentido para ambas partes, es algo que discutimos y exploramos".

