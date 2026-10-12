Drake Maye recupera la confianza en la contundente victoria de Patriots ante Raiders

Drake Maye recuperó su confianza y su producción en la contundente victoria de los Patriots el domingo por 45-17 sobre los Raiders de Las Vegas.

Nueva Inglaterra nuevamente cree que puede competir con los mejores equipos de la Conferencia Americana esta temporada.

No solo llamaron atención los números de pase del quarterback de tercer año —26 de 34 pases completos para un máximo de temporada de 374 yardas y cuatro touchdowns. Fue la manera serena y deliberada con la que comandó la ofensiva lo que más resonó en un día en el que terminó sin pérdidas de balón por primera vez esta campaña.

Igualmente alentador fue que Maye se fue del campo pensando que incluso pueden jugar mejor.

“Creo que así es cuando juntamos algunas cosas, y todavía nos quedan algunas”, advirtió el quarterback. “O sea, es una locura decir que aún nos queda algo por exprimir”.

También fue una buena señal que Maye pudiera involucrar a un gran número de sus compañeros en las jugadas.

Al jugar sin los receptores abiertos A.J. Brown (reserva de lesionados/esguince de tobillo) y Mack Hollins (reserva de lesionados/pantorrilla), Maye repartió el balón entre nueve jugadores.

Pero no todo fueron sonrisas en la banda de los Patriots después de que el corredor TreVeyon Henderson (tobillo) y el tackle izquierdo Will Campbell (rodilla derecha) salieran del campo con lesión con apenas dos jugadas de diferencia.

La lesión de Campbell es particularmente preocupante, después de que ingresó a la lista de lesionados y se perdió cuatro partidos a finales de la campaña anterior por una lesión en la rodilla derecha antes de regresar para el cierre de la temporada regular y la carrera de playoffs.

El problema de Henderson ha sido recurrente, después de que lidió con una lesión de tobillo en la pretemporada que lo hizo perderse el partido inaugural contra Seattle.

Campbell fue reemplazado el domingo por el novato Caleb Lomu, de quien se espera que cumpla el rol de protector del lado ciego de Maye durante el tiempo que Campbell esté fuera.

“No creo que le quedara grande. Creo que pudo asentarse. Realmente no lo notaste mucho, así que creo que probablemente eso sea algo bueno”, dijo el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, sobre Lomu.

Qué funciona

Por muy bien que se desempeñó la ofensiva de los Patriots, la defensa estuvo igual de sólida. Limitó a unos Raiders que llegaron promediando 28,8 puntos por partido a 5 de 13 en terceros downs. Los Patriots también forzaron un balón suelto y capturaron a Kirk Cousins dos veces. Además, Nueva Inglaterra nunca permitió que los Raiders encontraran ritmo. Tras anotar un touchdown temprano en el primer cuarto, las siguientes cuatro series ofensivas de Las Vegas fueron: despeje, despeje, gol de campo fallado y despeje.

Necesita ayuda

Disciplina. Los Patriots fueron castigados con un máximo de la temporada de 12 penalizaciones para 116 yardas, un total que Vrabel calificó de “ridículo” después del partido. Incluso con varias combinaciones nuevas de jugadores en el campo por las lesiones, esas cifras deben corregirse con rapidez.

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