Carroll logra cuatro impulsadas y Diamondbacks se acercan al comodín con triunfo 9-2 sobre Filis

Corbin Carroll conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, el venezolano Eduardo Rodríguez lanzó seis entradas sin permitir carreras y los Diamondbacks de Arizona se acercaron el domingo a un juego del último puesto de comodín de la Liga Nacional con una victoria de 9-2 sobre los Filis de Filadelfia.

Carroll impulsó una carrera en la primera entrada contra el venezolano Ranger Suárez (12-7) y conectó un jonrón de tres carreras en la segunda. También robó segunda en la sexta para convertirse en el primer jugador de Arizona con 30 jonrones (31) y 30 bases robadas (30) en una temporada.

Rodríguez (9-8) dispersó seis hits y ponchó a cinco con tres bases por bolas. El venezolano Jorge Barrosa conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas y Tim Tawa añadió otro cuadrangular en solitario.

Los Diamondbacks han ganado seis de ocho para entrar en la última semana de la temporada regular en plena carrera por el comodín.

Los Diamondbacks anotaron más que eso contra el zurdo en la segunda. El dominicano Ketel Marte conectó un sencillo de dos carreras y Carroll siguió con un jonrón de tres carreras para poner a Arizona arriba 6-0.

Suárez permitió seis carreras con ocho hits, dos ponches y una base por bolas en cuatro entradas.

Por los Diamondbacks, el dominicano Geraldo Perdomo de 5-2. El venezolano Gabriel Moreno de 5-3 con una producida.

