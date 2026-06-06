Dominic Smith conecta jonrón de 2 carreras y Bravos vencen 6-3 a Piratas

Dominic Smith conectó un jonrón de dos carreras, Spencer Strider permitió tres anotaciones en cinco entradas y los Bravos de Atlanta se recuperaron tras perder una ventaja temprana de tres carreras para vencer el sábado por 6-3 a los Piratas de Pittsburgh y asegurar otra victoria en la serie.

Atlanta ganaba 3-0 después de tres entradas. Los Piratas empataron en la quinta con un elevado de sacrificio de Brandon Lowe ante Strider (4-1).

Los Bravos respondieron de inmediato al anotar tres carreras frente a Braxton Ashcraft (5-3) en la parte baja de la tercera. El venezolano Ronald Acuña Jr. y Matt Olson se embasaron con sencillos antes de que su doble robo preparara un elevado de sacrificio de Ozzie Albies que les dio la ventaja. Luego, Smith conectó una línea para el jonrón de dos carreras, apenas por dentro del poste de foul del jardín izquierdo.

El cubano Raisel Iglesias lanzó la novena para su 13er salvamento. Ha convertido 31 oportunidades de salvamento consecutivas desde el 28 de julio de 2025, la racha activa más larga de las Grandes Ligas.

El hondureño Mauricio Dubón conectó dos hits y anotó dos carreras mientras reemplazaba a Harris.

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