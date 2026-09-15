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Dodgers aseguran su pase 14 al hilo a playoffs con 7 entradas en blanco de Skubal ante Rojos

Joe Reedy
DODGERS-ROJOS
DODGERS-ROJOS (AP)

Los Dodgers de Los Ángeles aseguraron su 14ta clasificación consecutiva a los playoffs con una victoria de 4-1 sobre los Rojos de Cincinnati la noche del lunes, impulsados por siete entradas sin permitir carreras de Tarik Skubal y jonrones de Kyle Tucker y el dominicano Teoscar Hernández.

Los campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo redujeron su número mágico a tres para conquistar un quinto título seguido de la División Oeste de la Liga Nacional y el 13ro en 14 temporadas. Los Dodgers se convirtieron en el tercer equipo con un puesto de playoffs asegurado, después de Milwaukee y Tampa Bay.

Skubal (10-7) permitió tres hits, ponchó a nueve y dio una base por bolas, al conseguir su segunda victoria contra Cincinnati en siete días. Skubal permitió dos carreras en 7 1/3 entradas en un triunfo de 3-2 el 8 de septiembre.

Tiene marca de 3-2 con efectividad de 2,52 en ocho aperturas desde que los Dodgers (91-59) lo adquirieron de los Tigres de Detroit el 2 de agosto.

El dominicano Elly de la Cruz conectó un jonrón de 457 pies, el cuadrangular más largo de un jugador de Cincinnati esta temporada y el más largo este año en el Great American Ballpark.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

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