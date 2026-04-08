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Doble de Trevor Story remolca 2 y Medias Rojas cortan mala racha al superar a Cerveceros por 3-2

CERVECEROS-MEDIAS ROJAS
CERVECEROS-MEDIAS ROJAS (AP)

Trevor Story conectó un doble de dos carreras en la sexta entrada y los Medias Rojas de Boston se sobrepusieron a 11 ponches para superar el martes 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee, con lo que cortaron una racha de tres derrotas.

Garrett Crochet ponchó a siete por los Medias Rojas, que ganaron apenas por tercera vez en 11 juegos esta temporada y evitaron un inicio de 2-9, algo que sólo ha ocurrido cuatro veces en la historia de la franquicia, la más reciente en 2011.

Crochet (2-1) se impuso en el duelo de pitcheo al derecho Jacob Misiorowski, quien ponchó a 10 antes de meterse en problemas en la sexta entrada.

Misiorowski (1-1) ponchó a los primeros cinco bateadores y no permitió hit sino hasta que el venezolano Willson Contreras conectó un sencillo al jardín derecho con dos outs en la cuarta. Tras ponchar a Roman Anthony para abrir la sexta, Misiorowski se vino abajo rápidamente y otorgó bases por bolas a los siguientes tres bateadores.

El relevista DL Hall entró para enfrentar a Story, quien conectó un cambio de velocidad con cuenta de 0-2 pegado a la línea del jardín izquierdo para poner a Boston arriba por 2-0. Caleb Durbin impulsó otra carrera con un rodado de out a la segunda base.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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