Djokovic rompe otro récord de Federer en Wimbledon pese a sus 'colapsos' en la Cancha Central

Después de todos los récords que Novak Djokovic ha batido, el más reciente lo dejó bastante indiferente, aunque superó a su gran rival Roger Federer.

Djokovic estableció un récord masculino de más victorias en partidos en Wimbledon tras superar el domingo un desafío sorprendentemente duro del clasificado Roman Safiullin, número 132 del ranking, para avanzar a los cuartos de final.

El siete veces campeón de Wimbledon gritó su frustración por momentos —más tarde se refirió a esos arrebatos como “colapsos”— antes de imponerse 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3 para lograr su victoria número 106 en el All England Club. Con ello queda uno por delante de Federer en la cima de la lista histórica masculina, aunque todavía está por detrás de las 120 victorias de Martina Navratilova.

Sin embargo, está claro que ese no es el récord que busca en Wimbledon. No cuando también intenta igualar los ocho títulos de Federer y convertirse en el primer hombre o mujer en ganar 25 trofeos de Grand Slam.

“No está en mi lista de prioridades. Ni siquiera lo sabía hasta después de la última victoria... En este momento, para mí es realmente bastante insignificante”, afirmó Djokovic.

La victoria también lo metió en los cuartos de final de Wimbledon por 17ma vez, una menos que el récord de Federer. Pero el serbio reconoció que tendrá que elevar su nivel para seguir avanzando.

“Sobrevivir para prosperar, así es como me siento. Así que ojalá la parte de prosperar esté por venir”, señaló Djokovic, cuando le pidieron resumir su primera semana del campeonato.

El Djokovic de 39 años nunca ha perdido un partido de Grand Slam contra un jugador con un ranking tan bajo como el de Safiullin, ni ante un clasificado, pero por momentos pareció estar en peligro en la Pista Central.

Djokovic tuvo que salvar dos puntos de set cuando perdía 5-2 en el primer set y recibió una advertencia por aparentemente gritar una obscenidad en serbio en la Pista Central cuando le quebraron el saque al inicio del tercero. Luego provocó abucheos del público cuando, frustrado, golpeó la pelota lejos tras perder ese set.

En su entrevista en la pista, se disculpó por lo que llamó “los arrebatos, los colapsos”.

“Tuve unos cuantos de esos hoy”, agregó.

Djokovic, conocido por su dominio desde el fondo de la cancha, también comentó que optó por subir más a la red de lo habitual después de verse superado repetidamente en peloteos largos por Safiullin.

“Para ser sincero, a lo largo de mi carrera no son muchos los jugadores que me hacen sentir inferior desde el fondo de la cancha. Hoy fue uno de esos días en los que no quería quedarme demasiado tiempo en el intercambio. Así que tuve que variar. Y funcionó”, explicó Djokovic.

Tomó el control rápidamente en el cuarto set al ponerse 3-0, y luego cerró el partido con un juego en blanco.

Auger-Aliassime sale adelante en cinco sets Djokovic se enfrentará a continuación al tercer preclasificado Felix Auger-Aliassime, quien salió adelante en un duelo a cinco sets contra el número 22 Alejandro Davidovich Fokina en la Cancha 1, un partido que incluyó uno de los mejores puntos del torneo.

Auger-Aliassime ganó 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2), 6-1 en un choque entre los únicos dos jugadores del cuadro masculino que aún no habían cedido un set en el torneo. Auger-Aliassime ni siquiera había perdido un juego de servicio hasta que sacó para partido con 5-4 en el cuarto set, cuando su rival español logró quebrarle pese a lastimarse el tobillo y necesitar atención médica.

“He jugado algunos partidos de montaña rusa a lo largo de mi carrera, pero este sin duda está en lo más alto. Fue un partido de locura”, comentó el canadiense.

Un punto en particular puso al público de pie e incluso hizo que Auger-Aliassime se riera, incrédulo, aunque lo perdió.

Con 3-1 en el cuarto set, Davidovich Fokina se puso 40-0 después de alcanzar una dejada, correr de vuelta a la línea de fondo para recuperar la siguiente pelota con un globo, devolver un remate de Auger-Aliassime, llegar a una segunda dejada y, por último, lanzarse con el cuerpo totalmente estirado para devolver un passing shot con una volea de revés.

A medida que los gritos del público aumentaban durante el punto, Auger-Aliassime empezó a reír incluso mientras corría para alcanzar esa última volea en plancha, y envió su revés a la red cuando toda la cancha estaba boquiabierta y Davidovich Fokina seguía en el suelo.

“De hecho me estoy riendo mientras corro hacia la pelota; creo que es la primera vez. El público estaba de pie mientras el punto seguía. En mi cabeza pensaba: ‘Esto es demasiado bueno’. Y luego fallé el golpe con la pista abierta”, dijo Auger-Aliassime.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes