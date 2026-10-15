División Este de la Nacional luce para cualquiera tras semana aciaga: 4 equipos, 0 victorias

¿Cuán dura fue la semana pasada para los equipos de la División Este de la Conferencia Nacional? Los cuatro equipos jugaron, incluidos dos entre sí, y entre todos sumaron cero victorias.

Eso es difícil de lograr.

Dallas perdió el jueves en casa ante Tampa Bay, que hasta entonces tenía marca de 0-4. Filadelfia cayó ante Jacksonville después de tomar la ventaja en los últimos segundos. Y luego Washington y los Giants de Nueva York empataron en un resultado casi inexplicable: los Commanders no pudieron azotar el balón para buscar un gol de campo dentro de la yarda 25 de Nueva York.

Fue el primer partido de la NFL desde al menos 1978 que ha terminado con un centro dentro de la yarda 25 de un rival en tiempo extra.

Los Giants de John Harbaugh, con marca de 3-1-1, están solos en la cima de la división; los Eagles (2-3) vieron retirarse a su tackle derecho All-Pro y traspasaron a su centro titular; los Cowboys (2-3) todavía no han arreglado sus problemas defensivos, y los Commanders (1-3-1) lidian con las consecuencias de que se les acabara el tiempo en vez de intentar un gol de campo para tomar la delantera.

“Todavía nos queda un largo camino por recorrer”, comentó el guardia izquierdo de los Giants, Jon Runyan Jr. “No importa cómo quede esta división, mientras nosotros nos encarguemos de lo nuestro —por ejemplo, esta semana vienen los Saints—. El coach Harbaugh ha estado diciendo que hay que ir 1-0 cada semana, y ésa ha sido más o menos nuestra mentalidad. Y hasta ahora nos ha funcionado este año”.

Alguien tiene que terminar en la cima de esta división y quedarse con el partido de playoffs en casa que viene como premio de ese logro.

“Está muy apretado”, señaló el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer. “Hay muchas cosas que están pasando, muchas piezas que se mueven. Creo que la división está totalmente abierta”.

Giants lideran pese a 2 lesiones importantes

Todas las buenas sensaciones creadas al derrotar a los Cowboys en horario estelar en el partido inaugural de la temporada desaparecieron en el siguiente duelo, cuando el quarterback franquicia Jaxson Dart se lastimó la rodilla izquierda ante los Rams de Los Ángeles.

Dart estará fuera al menos hasta que termine la temporada regular, informó el equipo.

El linebacker Brian Burns, posiblemente el jugador defensivo más importante de Nueva York, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha seis días después. Con Jameis Winston como titular en lugar de Dart, los Giants ganaron un partido deslucido contra el débil Tennessee, luego vencieron a Arizona y no han perdido desde entonces, tras salvar un empate el domingo.

“Que esos dos tipos queden fuera es duro para los muchachos, para la moral”, dijo el esquinero Dru Phillips, quien atribuyó a Winston y a Kayvon Thibodeaux el haber dado un paso al frente. “Todos creemos en estos tipos; es como que no necesitas esforzarte de más porque los que entran pueden cargar con el mismo peso que quienes salieron”.

Eagles parecen en caída libre

Después de ganar sus dos primeros partidos, los Eagles fueron arrollados 27-7 en Chicago y dejaron escapar una ventaja de 10 puntos para perder en casa ante los Rams, mientras aumentaban las bajas.

El corredor Saquon Barkley y el receptor DeVonta Smith se lesionaron, Lane Johnson se retiró abruptamente para enfocarse en su salud mental y el centro Cam Jurgens fue traspasado a Baltimore a cambio de selecciones del draft.

A pesar de todo eso, su probabilidad de victoria superaba el 99% cuando Jake Elliott pateó un gol de campo para ponerlos arriba 17-16 sobre los Jaguars con 8 segundos por jugar en Londres. Un regreso de 53 yardas de Ameer Abdullah y un gol de campo de 57 yardas de Cam Little condenaron a Filadelfia a una tercera derrota consecutiva.

El entrenador Nick Sirianni intenta mantener alto el ánimo de los jugadores comunicándose con ellos y revisando cómo están a diario.

“Es muy temprano en la temporada”, expresó Sirianni. “Ahora mismo, somos lo que dice nuestro récord. Estamos 2-3, y sabemos que queda mucho de la temporada. No creo que haya pánico en ningún aspecto de ningún jugador o entrenador en este edificio. Ya hemos tenido rachas de tres derrotas antes —el año pasado— y nuestro trabajo es levantarnos y seguir peleando”.

Cowboys no han resuelto su mayor problema

Pese a contratar a Christian Parker como coordinador defensivo y renovar el plantel en ese departamento, Dallas ocupa el segundo peor lugar de la liga. El bochorno más reciente fue una derrota ante el quarterback novato Jalon Daniels y los Buccaneers, que acumularon 419 yardas.

Daniels ni siquiera fue reclutado en el draft.

El dueño Jerry Jones dijo que su equipo no había avanzado nada a la defensiva.

Los Cowboys sacaron del retiro a Mike Pettine para ayudar a Parker. Su ofensiva ha anotado la séptima mayor cantidad de puntos, y el cuerpo técnico está enfocado en visitar a Green Bay el domingo por la noche, más que en la tabla de la división.

“No jugamos contra un rival de la División Este de la Nacional este fin de semana: jugamos contra los Packers y son un buen equipo”, dijo Schottenheimer el miércoles. “Vas a jugar contra todos ellos otra vez. Nos quedan dos contra Filadelfia y uno contra los Giants y Washington, y estas cosas siempre se acomodan solas. Pero al comenzar el segundo cuarto de la temporada, no nos preocupa cómo se verá enero. Nos preocupa este fin de semana”.

Commanders buscan respuestas

El entrenador Dan Quinn, el quarterback Jayden Daniels y el coordinador ofensivo novato David Blough comparten la culpa por el desastre de manejo del reloj que les costó la oportunidad de intentar un gol de campo para ganar el partido.

Antes de eso, la defensa permitió que los Giants anotaran 24 puntos en la segunda mitad, desperdiciando en el proceso una ventaja de 27-13.

“No convierto las cosas en una catástrofe, pero también quiero asegurarme de no minimizar las cosas”, afirmó Quinn el lunes. “Y hay muchas cosas que debemos mejorar de este partido y no sólo la última jugada... Tengo mucha fe en lo que somos como organización, en los propietarios, el cuerpo técnico, los jugadores, así que tengo muchas ganas de volver al campo el lunes por la noche”.

Ese partido es de visita ante San Francisco, que está 5-0. Los 49ers son favoritos por 7 1/2 puntos. Sin presión.

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El periodista de fútbol americano profesional de AP Schuyler Dixon en Frisco, Texas, y los periodistas deportivos de AP Andrew Gillis en Landover, Maryland, y Dan Gelston en Philadelphia contribuyeron a este informe.

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