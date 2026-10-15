NBA endurece el castigo por fingir faltas de cara a la temporada 2026-27

Rudy Gobert de Minnesota empujó por la espalda a Jalen Brunson de Nueva York durante un partido de pretemporada a principios de esta semana. Y el Jugador Más Valioso de las Finales más recientes de la NBA cayó hacia delante tras recibir ese impacto.

Fue algo predecible, esperado, comprensible.

El asunto es que Brunson siguió tambaleándose, y eso es lo que la NBA está observando.

El mensaje de la liga es simple: basta de fingir. Aunque es “normal” que un hombre fornido de 2,16 metros y 117 kilos como Gobert consiga que alguien 28 centímetros más bajo y 31 kilos más liviano como Brunson salga despedido con un empujón, el árbitro claramente consideró en ese momento que la estrella de los Knicks exageró el impacto.

Se sancionó una falta técnica por simular. A Brunson no le gustó, pero la NBA afirma que esas sanciones llegarán esta temporada cuando se cruce la línea entre “adornar” la acción y simular —una línea subjetiva, por decir lo menos—.

“Estamos viendo a gente que dice: ‘Oh, estoy cansado de que finjan’”, manifestó Monty McCutchen, vicepresidente sénior de desarrollo y capacitación arbitral de la NBA, antes de que comenzara la pretemporada este otoño. “Hay una verdadera distinción institucional entre los adornos —que hemos permitido y vamos a seguir permitiendo, que no son secundarios, no son teatrales, no son exagerados— y el simular.

“El adorno es decir: ‘Oigan, creo que aquí ocurrió algo ilegal y estoy tratando de llamar su atención’. No queríamos privar a nuestros jugadores de la pasión o de la capacidad de llamar la atención sobre algo”.

La NBA siempre tiene prioridades para el arbitraje —algunas llamadas puntos de énfasis, otras áreas de enfoque— de cara a una temporada. Las listas de este año incluyen claridad sobre los empujones con el brazo libre por parte de jugadores ofensivos (o crear espacio de manera ilegal), qué constituye una libertad de movimiento legal en las pantallas y los cierres defensivos adecuados en tiros en suspensión.

Los árbitros han ido a los campamentos de entrenamiento para darles a los equipos una muestra de lo que está ocurriendo y, obviamente, los partidos de pretemporada ofrecen una mirada más abierta a los cambios y a cómo afectarán el juego.

La lista de prioridades anuales no se arma al azar; surge después de incontables reuniones con partes interesadas, miembros del comité de competencia y más.

Todo importa, y lograr un mejor control con respecto a la tendencia de fingir ha parecido algo que todos quieren.

“Para mí, es una solución simple: simplemente no recompensen estas acciones que no son de baloncesto. Eso es todo”, comentó el entrenador de Minnesota, Chris Finch. “Creo que quienes hemos estado en este deporte el tiempo suficiente sabemos qué es y qué no es... Aquí no enseñamos a simular. No enseñamos a adornar. Nunca lo hemos hecho”.

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