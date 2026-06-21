Dingler y Vierling protagonizan remontada en 10 entradas de Tigres 5-4 a Medias Blancas

Dillon Dingler conectó un jonrón e impulsó la carrera del empate en la novena entrada antes de que un sencillo flojo de Matt Vierling completara la remontada de Detroit en la décima, y los Tigers vencieron el domingo 5-4 a los Medias Blancas de Chicago.

Detroit perdía 3-1 después de siete entradas, pero Dingler pegó un cuadrangular en la octava y luego el sencillo del empate en la novena.

Tristan Peters puso arriba a Chicago 4-3 con un elevado de sacrificio en la décima ante Will Vest (3-4). Riley Greene abrió la parte baja del episodio con un sencillo frente a Brandon Eisert (1-1) para dejar corredores en las esquinas. El imparable de Spencer Torkelson empató el juego.

Colt Keith bateó un rodado a primera, y Jacob Gonzalez tiró al plato cuando Greene se mantenía en tercera. Eso llenó las bases y sacó a Jordan Hicks del bullpen de Chicago. Vierling conectó un batazo corto hacia el jardín derecho y Braden Montgomery no pudo concretar la atrapada lanzándose.

A Chicago le faltaba un out para ganar el juego en la novena. El dominicano Seranthony Domínguez retiró a los dos primeros bateadores antes de que Jahmai Jones, que estaba de 0 de 16 contra lanzadores derechos esta temporada, venciera el tiro con un sencillo dentro del cuadro para mantener con vida a su equipo. Kevin McGonigle pegó un sencillo para mover a Jones a tercera, y Dingler empató el juego con un rodado entre tercera y el campocorto.

Kerry Carpenter conectó un rodado fuerte por la línea de primera, pero Gonzalez realizó una jugada extendiéndose para forzar entradas extra.

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