Hornets logran ventaja de 50 puntos por segunda vez este mes y vencen 130-93 a 76ers

76ERS HORNETS
76ERS HORNETS (AP)

Brandon Miller anotó 30 puntos, y los Hornets de Charlotte tomaron una ventaja de 50 puntos por segunda vez este mes el lunes por la tarde para superar por 130-93 a los 76ers de Filadelfia.

Los cinco titulares de los Hornets terminaron con cifras de dos dígitos. Kon Knueppel y Moussa Diabate anotaron 12, LaMelo Ball agregó 11 y Miles Bridges terminó con diez para Charlotte, que ha ganado tres partidos consecutivos por primera vez esta temporada.

El marcador era de 28-22 después del primer cuarto, y luego Charlotte superó a Filadelfia 81-37 en los siguientes dos cuartos, llevando una ventaja de 109-59 al cuarto final.

Kelly Oubre Jr. anotó 17 para Filadelfia. Jared McCain agregó 16 y Quentin Grimes tuvo 14 para los 76ers, mientras que Tyrese Maxey fue limitado a un mínimo de seis puntos en la temporada, con un tres de 12 en tiros en 25 minutos. El promedio de anotaciones de Maxey bajó medio punto completo a 29.4 por juego.

Charlotte se convirtió en el primer equipo desde Phoenix en febrero de 2009 en liderar por 50 o más puntos en dos juegos separados dentro del mismo mes calendario.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

