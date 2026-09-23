Diamondbacks vencen 7-2 a Rockies que llegan a 100 derrotas por cuarta campaña consecutiva

Nolan Arenado conectó su 28.º jonrón de la temporada, la mayor cantidad del equipo, entre sus tres imparables; Michael Soroka ponchó a nueve en siete entradas en las que permitió una carrera, y los Diamondbacks de Arizona vencieron el martes 7-2 a Colorado, provocando la 100ma derrota de los Rockies esta campaña.

La victoria mantuvo a los Dbacks a cuatro juegos de Filadelfia en la carrera por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Nacional, con cinco partidos de temporada regular restantes para ambos equipos.

La derrota de los Rockies convirtió a Colorado en la primera franquicia en perder al menos 100 juegos en cuatro temporadas consecutivas desde los Mets de Nueva York de 1962-65.

Arenado, cuatro veces All-Star durante su etapa con Colorado, extendió a 16 juegos su racha embasándose. En ese lapso está bateando para .379 con siete jonrones y 14 carreras impulsadas.

El venezolano Gabriel Moreno impulsó dos carreras, con lo que llegó a 10 carreras impulsadas en los últimos 16 juegos de Arizona. El dominicano Geraldo Perdomo sumó tres hits y una carrera impulsada para los Diamondbacks.

En cuatro aperturas contra los Rockies esta temporada, Soroka (9-5) ha permitido apenas cuatro carreras limpias en 23 entradas, con 23 ponches y seis bases por bolas.

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