Medias Blancas vencen 14-11 a Reales y se mantienen a un juego de Cleveland en la Central de la AL

Chase Meidroth conectó un jonrón de tres carreras y logró un récord personal de cinco carreras impulsadas, Randal Grichuk añadió un cuadrangular de tres carreras entre sus cuatro imparables, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el martes 14-11 a los Reales de Kansas City para mantenerse a un juego de Cleveland por el liderato de la División Central de la Liga Americana.

Los Guardianes, que cierran la temporada regular con tres juegos en Kansas City, vencieron poco antes a los Medias Rojas de Boston.

Brenton Doyle y Munetaka Murakami también conectaron jonrones por los Medias Blancas, que además reforzaron sus aspiraciones de comodín en caso de no alcanzar a Cleveland. Les quedan dos juegos más contra los Reales antes de cerrar con tres ante el colista Colorado.

Anthony Kay tenía una ventaja de dos carreras incluso antes de subir al montículo la noche del martes, y el zurdo de Chicago terminó permitiendo cuatro carreras mientras lanzaba hasta la quinta entrada. Noah Schultz (4-9) y el bullpen completaron el desalineado juego: los relevistas de los Medias Blancas cedieron tres carreras en la octava y permitieron el primer grand slam de la carrera de Vinnie Pasquantino en la novena.

Daniel Lynch IV tampoco estuvo precisamente fino. Permitió su peor registro personal de nueve carreras limpias en apenas cuatro entradas por Kansas City.

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