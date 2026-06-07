Diamondbacks evitan barrida al vencer 5-1 a Nacionales con jonrón de dos carreras de Gabriel Moreno

El venezolano Gabriel Moreno conectó un jonrón de dos carreras, Michael Soroka lanzó siete entradas efectivas y los Diamondbacks de Arizona evitaron la barrida en la serie con una victoria de 5-1 sobre los Nacionales de Washington el domingo.

Los bates de los Diamondbacks despertaron después de perder los dos primeros juegos de la serie por un marcador combinado de 20-2.

Corbin Carroll pegó un cuadrangular solitario en la primera entrada ante Cade Cavalli (3-4) y Moreno añadió su vuelaercas de dos carreras frente al derecho en la quinta.

Pavin Smith conectó un elevado de sacrificio en la séptima para poner a Arizona arriba 5-1.

Soroka (8-3) permitió un jonrón abriendo la entrada a CJ Abrams en la segunda y otros dos imparables. Ponchó a seis y dio dos bases por bolas. Fue la primera apertura de Soroka de al menos siete entradas y con una carrera o menos permitida desde el 10 de agosto de 2019.

Washington terminó con tres hits después de castigar a los Diamondbacks con 24 en los dos juegos anteriores combinados.

Los Diamondbacks se quedaron en dos hits en la derrota del sábado por 6-1, pero ya tenían más que eso para la segunda entrada ante Cavalli.

Carroll conectó una bola quebrada con cuenta de 0-2 hacia la zona de la piscina en el jardín entre derecho y central en la primera entrada, y Ryan Waldschmidt puso a Arizona arriba 2-1 con un rodado productor en la cuarta.

Moreno puso la pizarra 4-0 en la quinta con su cuarto jonrón, un batazo de dos carreras que cayó detrás del bullpen de Arizona en el jardín izquierdo.

Cavalli permitió cuatro carreras con siete hits en cinco entradas, con dos ponches y una base por bolas.

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